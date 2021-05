Texas: Invita Laredo a visitar la ciudad y vacunarse gratis

TEXAS.- La ciudad de Laredo invitó a los ciudadanos mexicanos a visitar la ciudad de Texas para recibir la vacuna del Covid-19 totalmente gratis.

Esto debido a que Laredo cuenta con vacunas suficientes para ser administradas, y la cantidad de personas a vacunar en la ciudad ha disminuido.

Hasta el momento 153 mil 110 personas en Laredo han recibido al menos la primera dosis del antígeno contra el Covid-19, mientras que 117 mil 559 ya se encuentran completamente vacunadas.

Actualmente en el estado de Texas todas las personas a partir de los 12 años de edad pueden recibir la vacuna contra el coronavirus. Y al igual que en los demás estados del país norteamericano, los biológicos que se utilizan son el de Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer.

????COVID-19 Vaccines available at Mall del Norte (every Saturday of May 2021 from 12:00 p.m. to 6:00 p.m.)

???? Vacunas contra el COVID-19 disponibles en el Mall del Norte (todos lossábadoss de mayo 2021 a partir de las 12:00 p.m. a 6:00 p.m.) pic.twitter.com/UM0fwyryUh

