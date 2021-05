Aficionados del Cruz Azul piden cadena de oración para ganar la final

MÉXICO.- Tras ganar los primeros 90 minutos de la final del ‘Guard1anes’, las fanáticos del Cruz Azul tienen la esperanza de que la Máquina Cementera le gane al ‘Santos’ en el partido de vuelta.

Y es que el Cruz Azul no es campeón de la Liga MX desde el año de 1997, cuando Carlos Hermosillo, con un penal venció a David Comizzo, portero del entonces Club León.

En el letrero de un local, piden una cadena de oración para que el Cruz Azul no la ‘cruzazuleé’

Ahora, después de 24 años, los aficionados del Cruz Azul buscan que su equipo, por fin gane un trofeo de la Liga MX y puedan sumar su deseada novena estrella.

Además de los memes y comentarios en redes sociales, se ha viralizado la imagen donde se ve el letrero de un local que pide una cadena de oración para que el Cruz Azul gane el partido.

“Cadena de oración para que Cruz Azul no la cruzazuleé. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre: Cruz Azul”, se puede leer en el letrero.

El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo domingo 30 de mayo en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 20:15 horas.

Para que Cruz Azul gane la Liga MX, bastará cualquier empate en este partido de vuelta para coronarse. De igual manera, un nuevo triunfo le daría la novena estrella de su historia.

Mientras que Santos necesita ganar por dos goles o más para quedarse con el título. Un empate lo dejaría en la orilla y un triunfo por una anotación solo empataría el marcador global.

En este caso, el partido deberá irse a tiempos extras y penaltis, si es necesario.

El actual campeón defensor es León, ya que lograron derrotar en la gran final del Guardianes 2020 al equipo de los Pumas.

