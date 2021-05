Coalición Legislativa por México

A México le urge un proyecto de gobierno que sí resuelva sus problemas, y no uno que le genere más y deteriore su vida.

A nuestra juventud se le debe motivar y crear mayores oportunidades de preparación y progreso, y no cancelar su futuro por los sueños guajiros de trasnochados, haciéndola presa del crimen organizado.

A las mujeres mexicanas se les debe ofrecer respuestas a los graves problemas que las aqueja y la lastimosa desigualdad de la que son víctimas, y no pretender que cuiden a los mayores y cerrarles las oportunidades de preparación.

A los adultos mayores se les debe garantizar la prestación de servicios públicos de excelencia, oportunos y suficientes, que no falten medicinas ni médicos, y no pretender engañarlos haciéndoles creer que con 1,250.00 pesos mensuales deben resolver problemas de casa, sustento y salud.

A las mujeres y los hombres maduros se les debe respaldar en su labor productiva en favor del país, haciendo respetar sus derechos y creando mayores y mejores oportunidades de empleo y desarrollo, y no abandonarlos a su suerte como en la actualidad sucede.

A cada mexicana y mexicano se le debe respaldar para que desarrollen y alcancen su máximo potencial en favor de sus familias y de México, y para ello, el gobierno en sus tres órdenes y en sus tres poderes públicos debe ser un aliado y pilar fundamental, no un obstáculo ni un perseguidor.

Por ello, la coalición electoral Va Por México, integrada por PAN, PRI y PRD, pretende transitar de las urnas a las cámaras legislativas, en donde estamos convencidas y convencidos que debe iniciar la construcción de un México justo, igualitario, legal y de oportunidades; que restablezca los frenos y contrapesos políticos, los cuales no son un lujo sino una necesidad, sobre todo para los que menos tienen y a los que el Estado debe garantizar un piso básico de seguridad social.

México debe volver a invertir sus recursos en las políticas públicas, proyectos de infraestructura y programas sociales que la sociedad sí necesita, y ya no en elefantes blancos que cada día nos cuestan más y ningún resultado tendrán. Para ello, en la Cámara de Diputados la Coalición Va Por México analizará concienzudamente el paquete económico de cada año, buscando atender eficaz y oportunamente a los más pobres, al tiempo de consolidar a las instituciones públicas del Estado mexicano.

Los órganos constitucionales autónomos han demostrado con creces que velan por el respeto de los derechos humanos en México, por ello desde la Cámara de Diputados se les fortalecerá, al tiempo de crear mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

México no quiere vivir asediado ni perseguido, por ello en la Coalición Va Por México velaremos por el respeto de los derechos de todas y todos, en especial de los medios de comunicación y sociedad civil organizada que se han vuelto los blancos favoritos de denostación y ataque.

Nuestras Fuerzas Armadas están más allá de gobiernos y sellos partidistas, por lo que en el Congreso velaremos por su dignificación e institucionalidad inquebrantables.

En pleno siglo XXI no puede pervivir el prejuicio y la cerrazón, por lo que impulsaremos acciones en favor de la inversión y del entendimiento entre Estado, empresarios y trabajadores en beneficio de México.

Las mujeres deben y merecen ser escuchadas, por lo que desde la Cámara de Diputados la Coalición Va Por México trabajará sin descanso en su favor.

México ya sufre las consecuencias de acciones políticas que han deteriorado su medio ambiente, por lo que es urgente que remediemos la situación y brindemos a futuras generaciones un ambiente más sano y sustentable.

Para lograrlo, necesitamos tu apoyo, tu confianza y tu participación en favor de la Coalición Va Por México. Ten por seguro que no te vamos a fallar y que estamos con México y solo México nos une.

*Presidente Nacional del PRI.

POR ALEJANDRO MORENO*