Familia acusa de negligencia médica a hospital Canseco

Tampico.- Una familia denunció al hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco” por negligencia médica, debido a que su pequeño de 7 meses de edad fue intervenido el pasado domingo de urgencia y por error le hicieron una herida en su intestino.

Cuando su hijo nació tuvo problemas en su intestino y fue intervenido, sin embargo, volvió a recaer la semana pasada, por ello la familia lo llevó al hospital y fue atendido, pero días después tenía muy inflamado el estómago y vomitaba en color verde, lo cual resultó extraño para la madre y pidió que lo valoraran.

“El día jueves en la madrugada el bebé empeoró a las 5:00 am, empezó con su pancita que se le inflamaba y ese mismo día empezaron hacerle muchos estudios pero no daban con los resultados hasta que le tomaron una radiografía de lado y salió que tenía el intestino perforado, era de 1 centímetro la perforación y me dieron 3 opciones: una, salía bien de la operación sin riesgos; dos, salía entubado si se complicaba; o 3, no la libraba, afortunadamente salió bien todo”, comentó la madre de Rubén Gael, Alicia Yazmín Pérez Trejo.

Agregó que, fue extraño para ella y su pareja que, los doctores no se dieran cuenta de que tenía perforado el intestino, cuando todo parecía estar mejorando recibieron esa mala noticia.

“Salió bien de la operación y todo pero pregunté porque tenía perforado el intestino el bebé si él estaba muy bien y ellos dicen que es secuela de las otras dos cirugías que tuvo, pero a nosotros se nos hace muy raro porque si tuvo una cirugía no se dieron cuenta y aparte a mi bebé le quitaron la vesícula porque según la tenía muy dañada y ayer pasé al informe y me dijeron que bebé iba muy bien, sin problemas, y hoy paso otra vez al informe y me dijeron que estaba hinchadito por falta de proteína”.

Acompañada de su esposo, llevarán a su hijo Rubén al Hospital de Ciudad Victoria para darle seguimiento de cerca a su proceso de recuperación.

Por Javier Cortés