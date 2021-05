+ Dirigente nacional de morena montó el teatro para desacreditar al estado

+ Las traiciones políticas, como los crímenes, son ya una práctica electoral

+ Lalo Gattás niega que Xico y Rizk lo financien, pero un regio estaría atrás

La tragicomedia montada por Mario Martín Delgado Carrillo, so pretexto del ‘juntón’ que, según él, perpetraron ‘hombres armados’ en contra suya, de la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, los diputados Adriana Lozano Rodríguez y Erasmo González Robledo, durante su trayecto de Matamoros a Reynosa el viernes que nos antecede, no surtió el efecto buscado: elevar los bonos de Movimiento Regeneración Nacional (morena), haciendo pasar el suceso como un atentado contra la mentada cuarta transformación.

Por el contrario, los cuatro quedaron exhibidos como mentirosos.

Así lo constatan las observaciones siguientes:

1) Atrás de la camioneta donde viajaban los morenistas, circulaba otra, desde la cual se grabó un video sin consignar (éste) la presencia de ‘armas largas’, aun cuando el colimense afirme que con ellas los intimidaron;

2) Sus agresores no les cerraron el paso, sólo los emparejaron, para al través de la ventanilla reclamarles que ‘la designación de candidatos fue un cochinero’, obedeciendo instrucciones de la diputada local Leticia Sánchez Guillermo por ser simpatizantes y/o colaboradores de ella, quien, por cierto, en Matamoros, durante el evento presidido por Delgado, quiso arrebatarle el micrófono a Mario Alberto Hernández López (a) ‘La Borrega’, porque no fue invitada al encuentro (así consta en videos que circulan en las redes sociales);

3) El parte rendido por el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) y elementos de la Secretaría de Marina, que, de incógnito, cuidaban a Mario, como a sus acompañantes, igual indica que no fueron abordados por gente armada.

ARGUMENTOS

En su acusación a través de redes sociales el dirigente nacional de morena grabó, durante los hechos, pero ‘sin perder la calma’:

“Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas.

“Estamos aquí, en Matamoros. Pedimos apoyo a la Guardia Nacional.

“Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa… nos detuvieron con armas largas, nos encerraron, nomás para que le avises a Rosa Isela…

“Así está la situación en Tamaulipas. Evidentemente investigar este asunto… es una camioneta con armas largas… que fuimos detenidos. Nos apuntaron a la camioneta con armas largas. Estamos bien… así están las cosas en Tamaulipas. Ojalá haya alguna explicación sobre lo que acaba de ocurrir. Afortunadamente no pasó a mayores. Tamaulipas vive una crisis de inseguridad, de violencia.

“Eso causa pues, desde la situación del propio gobernador, y el Poder Judicial que sigue sin resolver una situación. Urge la gobernabilidad en Tamaulipas. Urge que se restablezca la paz y la tranquilidad de todas y de todos.

“Acabamos de vivir una situación que no se la deseamos a nadie…”

En respuesta el Gobierno estatal exhortó al colimense a presentar una denuncia formal sobre los hechos, pues acorde al reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4), se confirmó que las personas que viajaban en la unidad (supuestamente) agresora no portaban armas.

Incluso, los elementos encargados de la seguridad de Mario Delgado y sus acompañantes le recomendaron no seguir mintiendo, porque en riesgo pone su trabajo.

De igual forma se pronunció el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durá, a través de su cuenta twitter, recomendándole a Mario Delgado decir la verdad, pues de lo contrario quedaría como un mentiroso y pondría en riesgo la credibilidad de morena.

DESAVENENCIAS

El rechazo a morena, pero más hacia a Delgado Carrillo, se multiplica casi en toda la República Mexicana con la dimisión de candidatos y la adhesión de militantes a otros partidos.

Acá, en Tamaulipas, hay ejemplos significativos, como el caso de Rigo en Reynosa –obviamente me refiero al diputado local Ramos Ordóñez, que se sumó al PAN–, al no convalidar la imposición de ‘Makito’ (Carlos Víctor Peña Ortiz) para ser candidato a la alcaldía.

Otro: la ‘desaparición’ de la maestra Nora Hilda de los Reyes porque la candidatura de Eduardo Abraham Gattás Béez no lo convence, siendo ella, por cierto, un ícono de la 4T en el estado.

La regidora morenista María del Rosario Rodríguez Gutiérrez, anunció públicamente que su voto será a a favor del PRI; y en el distrito federal 09, con cabecera en Reynosa, la candidata de MC declinó para sumarse a la causa de Gerardo Peña Flores (PAN), por ser éste, según dijo, la mejor opción en ese punto fronterizo.

Y como ella, hay miles de ciudadanos que harán lo mismo: ir en contra de la mentada 4T, por tanta simulación.

PRECISIONES

El jueves que nos antecede como cada semana, participé en una entrevista de LaPortada.mx, donde participan los periodistas Brisa Hernández, Azahel Jaramillo y Clemente Castro González, como el que esto escribe.

Le hice varias preguntas a Eduardo Abraham Gattás –candidato a la Presidencia Municipal–, respondiendo él puntualmente a cada una, aunque hubo diferencias apreciativas.

Le dije que en 2018 él obtuvo 27 mil 368 votos… llevando en la boleta a López Obrador.

Respondiendo, él, que fueron muchos más.

A la interrogante de quiénes financian su campaña actual –Xicoténcatl González Uresti (ex alcalde), Alfonso Risk Rodríguez, el otrora coordinador de una campaña albiceleste, como dice la vox populi–, negó el hecho.

Y omitió el nombre del empresario regiomontano que se dice financia su campaña. Su nombre: Sergio Carmona Abgulo.

En cuanto a la escisión de Reyna Garza, quein lo acompañó en 2018, siendo Lalo candidato a la alcaldía y ella a diputada federal, refiere que la dama jugó bajo la pertenencia del PT, cuando ella misma dice que lo hizo por el PES.

Por otra parte, Gattás insistió en su acusación de que se extraviaron 700 boletas de los paquetes electorales pertenecientes a Victoria, lo que debe obligar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a tomar cartas en el asunto, dado que se trata de un delito grave que, por salud del propio sistema, no debe quedar impune.

Por JUAN SÁNCHEZ-MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com