EU: Joven gana 1 mdd por vacunarse contra el Covid

ESTADOS UNIDOS.- Ante las campañas de vacunación contra el Covid-19, varios países del mundo han decidido realizar sorteos millonarios o regalar comida, para incentivar a su población a aplicarse el antígeno para combatir a la pandemia de coronavirus.

Por su parte, en Ohio, la joven Abbigail Bugenske, de 22 años de edad, ganó un millón de dólares (casi 20 millones de pesos mexicanos) en la campaña Vax-A-Million gracias a haberse vacunado contra el Covid-19.

La iniciativa por parte del gobierno de Ohio, planea rifar un millón de dólares cada semana entre todas las personas que hayan decidido aplicarse la vacuna.

“Estaba gritando tanto que mis padres pensaron que estaba llorando y que me había pasado algo malo”, contó Abbigail a los medios locales.

De acuerdo a los padres de la joven, cuando su hija recibió la llamada, pensaron que todo se trataba de una broma, pero rápidamente se dieron cuenta de que era la primera ganadora de esta iniciativa en Ohio.

Abbigail, comentó a la cadena NBC News, que la decisión de aplicarse el antígeno no fue difícil, pues está acostumbrada a inmunizarse desde pequeña, además animó a los ciudadanos a vacunarse contra el Covid-19 ya que tendrán la posibilidad de ganar un millón de dólares.

Congratulations to the winners of the first Ohio Vax-a-Million drawing! #OhioVaxaMillion #COVID19 pic.twitter.com/fj75v4mtZ7

— Ohio Lottery (@OHLottery) May 26, 2021