Ismael ‘Rocket’ Valdez se suma a Alex Montoya

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El ex beisbolista y ex aspirante de MORENA a candidato a alcalde por Victoria Ismael ‘Rocket’ Valdez se sumó hoy a la candidatura de Alejandro Montoya Lozano, candidato del Partido Revolucionario Institucional a Presidente Municipal de la capital de Tamaulipas.

Durante su campaña política el abanderado del PRI sumó también a Reyna Garza Hinojosa, ex candidata de Movimiento Regeneración Nacional y la regidora municipal de MORENA María del Rosario Rodríguez, también del mismo partido.

La regidora municipal de MORENA definió en su momento al candidato del PRI como quien mejor representa los valores de no mentir, no robar y no traicionar.

A lo largo de la campaña Alejandro Montoya Lozano logró sumar al proyecto transformador que necesita Victoria, a empresarios, deportistas, cuadros políticos de la sociedad y familias que lo ven como una esperanza para hacer de Victoria, la capital digna que merecen los victorenses.