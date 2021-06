Perro que ladra no muerde

El militante más bravucón de Morena en todoel país, eligió San Luis Potosí para celebrar la fiesta cívica electorera y dejar de ladrar en Tamaulipas.

Alejandro Rojas Díaz Durán, emitió su voto en la entidad potosina, integrante de la Segunda Circunscripción conformada por Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Desde allá en la tierra de las tunas, Rojas Díaz Durán, contrario a su característico discur- so belicoso, lleno de odio, rencor y ambición de poder; optó por una postura más cercana a la de un osito cariñosito.

“Voté en paz por la paz, la libertad, la democracia, la pluralidad y la gobernanza de la #República.

Confío en la sabiduría y reciedumbre del pueblo de México”, escribió.

Claro, desde allí se deja claro que a More- na no le iba a ir tan bien, el mismo Rojas Díaz Durán, eterno aspirante a la dirigencia nacional de Morena, no cruzó todas las boletas a favor de los guindas, se dijo plural; es decir, uno de aquí y otro de allá, que no todo sea en favor del Movimiento de Regeneración Nacional.

Los tamaulipecos pueden gritarle al país entero que hay gobernabilidad, que hubo una jornada “tranquila” en materia de seguridad pública. Que todo esto se traslada e impacte fa- vorablemente en cada espacio de esta entidad.

Después de casi 100 políticos asesinados en México durante el Proceso Electoral 2020-2021, el domingo Día D, fue relativamente pacífico.

Amén.. ¡que viva México, que viva la demo- cracia!.

En la intimidad… Después de la jornada electoral, y del fracaso nacional de morena, no dudo que mientras se daban los primeros con- teos se hicieran públicas también las patadas de ahogado.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608