Tiroteo en Austin, Texas dejó al menos 13 personas heridas

TEXAS.- La madrugada de este sábado se registró un tiroteo en Austin, Texas, que dejó como saldo 13 personas heridas.

APD Officers working shooting downtown. Multiple victims with injuries. Media staging location will be E 9th street and IH 35 SVRD South bound (Valero gas station). Please stay away from 6th street. Will update with briefing time.

Ese tiroteo se registró aproximadamente a las 01:30 h en la 6th Street, un área conocida por sus bares y restaurantes y que a menudo atrae a miles de visitantes en la ciudad texana.

El jefe interino de la policía local, Joseph Chacón, aseveró en conferencia de prensa que todavía se encuentran recabando detalles sobre el agresor y lo que pudo provocar este tiroteo.

Hubo un total de 13 víctimas que sufrieron heridas de bala o resultaron heridas. Once víctimas se encuentran en condición estable y dos víctimas se encuentran en estado crítico. En este momento, no se han reportado muertes”, detalló la Policía de Austin en un comunicado de prensa.

El área fue cerrada para procesar la escena del crimen, además de que los investigadores se encuentran recopilando y revisando imágenes de cámaras y videos de vigilancia.

Los trece heridos fueron trasladados a diversos hospitales de la zona.

Se pidió a cualquier persona que tuviera información sobre el tiroteo que se pusiera en contacto con la policía.

En redes sociales, Greg Abbott, gobernador de Texas, agradeció a los policías y socorristas por su rápida acción, además de que oró por las víctimas de este tiroteo.

.@TxDPS is working with @Austin_Police to respond to the downtown shooting & ensure the perpetrators are captured & punished to the fullest extent of the law.

Thank you to APD & first responders for saving lives.

Join Cecilia & I in prayer for those who were injured. pic.twitter.com/tNvtsCRcwg

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 12, 2021