Video confirma regreso del romance entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

ESTADOS UNIDOS.- Mucho se ha especulado sobre la reciente relación que comenzaron las estrellas Jennifer López y Ben Affleck, pues la pareja se dio una oportunidad más en el amor después de su fallido compromiso que tuvieron en 2002, así declarando que un amor de hace casi 20 años no se olvida.

Hasta el momento se desconoce si es una relación formal o una amor fugaz, sin embargo los paparazzis no han soltado la cámara para averiguar que pasa con ello, y hasta hora se pudo capturar su primer beso juntos en imágen.

De acuerdo a distintos medios, la pareja estaba reunida en Malibú celebrando el cumpleaños de Lydia López, hermana de la cantante, en este lugar fueron vistos muy acurrucados y en un momento se logro observar como se dieron un tierno beso, así sorprendiendo a todos sus fans.

Tras la publicación, las imágenes se viralizaron rápidamente entre los usuarios de Internet, quienes emocionados compartieron por todas las redes sociales este romántico momento.

En el clip se puede observar como López toma por la barba a Affleck y le planta un beso a los labios, posteriormente el actor la abraza para darle otro beso mientras la ínterprete de “On the Floor” lo toma por el cuello.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2

— New York Post (@nypost) June 14, 2021