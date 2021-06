Confirman nueve casos positivos y una muerte por C-19 en el Congreso de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tras confirmar nueve casos positivos de COVID-19 y una defunción a consecuencia de la enfermedad en el Congreso de Tamaulipas, se anunció la restricción de visitantes al recinto.

El pasado viernes, trascendió que existía un brote de coronavirus entre los trabajadores y este lunes, también el fallecimiento de un trabajador del área de Litigios.

A través de un comunicado, se informó que se implementaron medidas para desinfectar todas las áreas y evitar con ello la propagación de la enfermedad, sin que se reportaran nuevos casos de la enfermedad.

“Se continúa laborando únicamente con el personal que requiere continuidad en su trabajo, con las medidas sanitarias necesarias para salvaguardar la salud de quienes asisten a guardias”.

Informando que en el caso de la persona fallecida, no se tiene aún la certeza de dónde haya contraído el virus, “lo que obliga a reforzar los cuidados en el edificio, pues no se puede hacer caso omiso a esta irreparable pérdida que reclama a no bajar la guardia”.

De acuerdo con el área de comunicación, ninguno de los diputados resultó contagiado por lo que las sesiones continuarán de manera presencial, por lo que se ha intensificado la desinfección en todas las áreas y, “también se ha restringido la entrada de personas externas en aras de garantizar la salud de quienes acuden a laborar y de las y los visitantes”.

POR Perla Reséndez