Una loca idea

TAMAULIPAS.- Parece una idea descabellada, pero dentro de los pocos grupos políticos que sobreviven en el PRI empezó a nacer una idea que para muchos puede ser de locos. Su última aparición pública fue el seis de junio, bueno fue al menos la que publicitó en su Facebook, cuando anunció que salió a votar junto con su esposa MARCELA RONQUILLO.

“Votamos para tener un México más democrático y con mejores instituciones, por el bien de todos”. Hace poco más de cinco años se lanzó con todo una aventura estatal, sentía un espíritu indomable capaz de derrumbar todas las puertas, pero poco a poco fue chocando con pared.

Pronto se rodeó de un equipo de trabajo que no era suyo y los suyos simplemente no daban el ancho, estaban demasiado verdes y ambiciosos, pues empezaron a repartirse el Estado antes de ganar la elección.

Los hombres que le mandaron no eran leales, veía a su jefe de prensa con desconfianza, no tenía la capacidad de mantener una conversación abierta y menos cuando le mandaron un refuerzo a esa misma área, convirtiendo la campaña en un mar de confusiones. Su coordinador de campaña también le fue enviado desde Palacio de Gobierno, pero sucedía el mismo hecho, no había manera de tener una conversación confidencial.

Recibió muchas recomendaciones de ese endeble equipo, acciones que atendió y lo llevaron a cometer errores muy graves, los cuales a la postre le costaron una victoria electoral. En un principio sintió que ganaría, pero conforme llegaban los resultados de las encuestas empezó a dudar e inicio un periodo de autocrítica en las que buscó tomar medidas desesperadas para ganar.

Una de esas acciones desesperadas fue desmarcarse de la administración estatal, lanzó en Tampico una dura crítica contra el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, ya sabía que lo traicionaría, por eso decidió cortarlo.

Pero esas acciones ya fueron muy tardías, el daño ya estaba hecho y el propio candidato ante un grupo muy cercano de colaboradores reconoció que todo se había complicado, tenía información de una traición estatal con recursos financieros y humanos operando en su contra.

BALTAZAR HINOJOSA OCHOA no es ningún inocente, ni novato, sabía que perdería la elección por así convenir a los intereses que estaban muy por encima de su capacidad de maniobra. Hoy un grupo de priístas empezaron a organizarse para pedir que sea el candidato que proponga el PRI para luchar por la gubernatura.

Claro, BALTAZAR no ha dicho, ni dirá nada al respecto, pero eso sí, ya abandonó la oscuridad política, salió votar y lo hizo por el PRI, tan es así que hasta dejo ver su boleta marcada, es un orgulloso priísta con todo y lo que eso significa.

En Nuevo Laredo, el alcalde ARTURO SANMIGUEL CANTÚ y el director de Turismo, SAMUEL LOZANO MOLINA dieron a conocer el programa artístico y cultura que se desarrollará para festejar el 173 aniversario de la ciudad en donde reconocerá a tres orgullos NLD, LAURENTINA ARADILLAS PÉREZ, RAFAEL ELIZONDO y JESÚS FRANCO GARCÍA.

El programa arranca este martes, 15 de junio con Honores a la Bandera y una ofrenda floral en el Monumento a Fundadores y al mediodía entregarán los reconocimientos a los tres orgullos neolaredenses.

En la tarde se realizará una misa de acción de gracias en la Iglesia Santo Niño y será oficiada por el Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, monseñor ENRIQUE SÁNCHEZ MARTÍNEZ. En el Teatro ‘Adolfo López Mateos’ habrá una narración de la historia Taurina de Nuevo Laredo, a cargo de EDUARDO MONTALVO. Bueno, por hoy es todo. Adiós y aguas con los patinazos…

