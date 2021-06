Líder de secta cristiana deja 38 viudas y 167 hijos y nietos

INDIA.- A Zionnghaka Chana no lo recordarán por su muerte, a los 76 años, sino por haber desposado a 39 mujeres, con las que tuvo 167 hijos y nietos en la India, informó la agencia de noticias Reuters.

El patriarca en el estado de Mizoram sufría diabetes e hipertensión y murió en un hospital en India, el domingo 13.

“Con el corazón apesadumbrado #Mizoram Se despidió del Sr. Zion-a (76), que se cree que encabeza la familia más grande del mundo, con 38 esposas y 89 hijos. Mizoram y su aldea en Baktawng Tlangnuam se han convertido en una importante atracción turística en el estado debido a la familia. ¡Descanse en paz, señor!”, escribió en Twitter el Ministro Principal de Mizoram, Zoramthanga.

Zion Chana era el jefe de una secta cristiana local que permite la poligamia. Vivía en una gran estructura rosa de cuatro pisos y alrededor de 100 habitaciones en Baktawng, una aldea remota en Mizoram que se volvió un atractivo para el turismo.

La secta se llama “Chana”, fue fundada por el padre de Zion en 1942 y alberga a cientos de familias.

El difunto se casó con su primera esposa cuando tenía 17 años y luego contrajo matrimonio con 10 mujeres en un solo año. Según los pobladores, le gustaba tener a siete u ocho de sus esposas siempre a su lado.

“Estoy listo para expandir mi familia y dispuesto a ir hasta donde sea para casarme. Tengo tanta gente que cuidar y cuidar y me considero un hombre afortunado”, indicó en una entrevista para Reuters, en 2011.

La secta fue fundada en la década de los 30 y actualmente tiene alrededor de mil 700 miembros. Su filosofía se basa en el cristianismo.

Los líderes de la Iglesia Presbiteriana, la principal religión del Estado, rechazan la poligamia.

Polygamist and sect leader Zionnghaka Chana has become the voter every politician in Mizoram state,with a total 167 pic.twitter.com/zTnzFEcXBg

— I C Gupta (@ReallGupta) April 15, 2014