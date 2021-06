Mujer gasta 12 MDP en operaciones para parecerse a Kim Kardashian

BRASIL.- Muchas son las personas que se obsesionan con sus artistas favoritos, a tal grado de querer parecerse a ellos e incluso someterse a cambios estéticos con el fin de ser iguales.

Tal es el caso de Jennifer Pamplona, quien gastó alrededor de 600.000 dólares, aproximadamente 12 millones de pesos mexicanos, en operaciones para parecerse a Kim Kardashian. Sin embargo, confiesa estar cansada de las cirugías.

A sus 28 años, la brasileña se ha sometido a las operacones más arriesgadas e insólitas. Por ejemplo, le extrajeron cuatro costillas y se sometió a 10 procedimientos para aumentar el tamaño de su trasero, tres intervenciones de senos y dos de nariz.

Pamplona señaló que la idea de transformarse por completo surgió desde que era estudiante, ya que sufría de burlas por su aspecto físico.

A los 17 le pidió permiso a su abuela para que le hicieran a su primera cirugía estética. Su objetivo: tener las curvas de Kim Kardashian ​y que dejen de criticarla. La señora se lo concedió y desde ahí Jennifer nunca se detuvo.

La gente siempre me molestaba en la escuela porque no tenía curvas y tenía una constitución pequeña y menuda.

Reveló Jennifer Pamplona.

La cintura de Pamplona mide 22 pulgadas y sus caderas 43. “Lamento haberme sometido a mi primera cirugía, no tenía la madurez suficiente para comprender las implicaciones de pasar por el quirófano”, sostuvo.

Hasta el momento lleva 10 cirugías de rellenos de glúteos, dos rinoplastias, tres aumentos de senos, extracción de cuatro costillas, dos liposucciones, 40 procedimientos de labios, rellenos de mejillas, rellenos de mentón, estiramientos faciales, inyección de grasa en su muslo, 500 dosis de botox y una operación de hilos tensores en la cara.

Este 2021 tuvo miedo de no poder caminar nunca más porque se le infectó una pierna a coste de estas intervenciones.

Estuvo 20 días en cama luchando “contra las toxinas” que estaban dentro suyo: “Todavía tengo miedo de no poder caminar en el futuro y todo se debe a que un médico me puso un relleno permanente en la pierna, lo que detiene la circulación sanguínea”.

Este último tiempo Jennifer disminuyó sus visitas al quirófano, aunque se sigue rellenando los labios y recurre al botox.

Trascendió que a finales del 2021, Pamplona tendrá su propio documental titulado Addicted en donde hablará sobre sus encuentros recurrentes con el bisturí.

Así como se ve considera que está lista para destronar a Kardashian y como el reality de la estadounidense está por terminar cree que es su momento.

“Toda mi vida dije que quiero ser la próxima Kim Kardashian. Ahora que el espectáculo está llegando a su fin es mi momento de brillar, ¡olvidate de Kim!

