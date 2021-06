Colapsa edificio en Miami, hay personas atrapadas

ESTADOS UNIDOS.- Un edificio de 12 pisos colapsó parcialmente este jueves a alrededor de las 2:00 a.m. en Surfside, Miami, dejando al menos un muerto y 10 heridos. Sin embargo, el alcalde Charles W. Burkett duda que si hay más personas entre los escombros puedan encontrarse con vida .

El edificio es parte de Champlain Towers, está ubicado en Surfside en la intersección de 88th Street y Collins Avenue.

Más de 80 unidades de bomberos de Miami-Dade, incluidos los equipos de rescate técnico, fueron llamados al lugar. No se sabe qué causó el colapso del edificio. Y los esfuerzos de rescate continúan en este momento. Mientras que los heridos fueron traslados a hospitales cercanos como el Aventura, Mount Sinai y Jackson Memorial.

Además, se informó que el servicio eléctrico fue interrumpido en la zona, unas 400 personas se encuentran sin luz.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine, dijo que bomberos y rescatistas del condado están haciendo su trabajo. “Tenemos que dejarlos hacer su trabajo porque cada minuto cuenta”, agregó.

Por su parte en entrevista con Univision, Jackeline Pato propietaria de dos unidades en lugar de la tragedia dijo,¨Toda el ala sur desapareció, es como si no hubiera existido”, expresó al tiempo que explicó que nunca imaginó que algo así ocurriría. Asimismo, dijo que varios famosos argentinos vivían en lugar y aún no ha podido comunicarse con ellos. Se encontraban en el apartamento 803.

Las imágenes del colapso son impresionantes.

Several media outlets have obtained surveillance video capturing the #Surfside building collapse. Horrifying pic.twitter.com/GU6KuPINrx

— Joel Franco (@OfficialJoelF) June 24, 2021