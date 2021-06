Sin reporte de víctimas mexicanas por derrumbe de edificio en Miami

ESTADOS UNIDOS.- El cónsul de México en Miami, Jonathan Chait, informó que hasta el momento no se tiene reporte de mexicanos víctimas o desaparecidos por el derrumbe parcial de un edificio en el condado de Miami-Dade.

“Hasta el momento, afortunadamente, no hemos tenido ningún fallecido o incluso alguna persona que permanezca por ahora desaparecida, mexicana”, dijo en entrevista para Milenio Televisión.

El funcionario destacó que tras el derrumbe parcial miembros del Consulado de México en Miami se trasladaron a la zona cero, al centro de reunificación familiar instalado por las autoridades locales, así como a los hoteles donde se llevó a los afectados para conocer la situación de mexicanos.

Como resultado de los recorridos “no ha habido ninguna persona mexicana afectada”, resaltó Chait Auerbach.

No obstante, las autoridades mexicanas se mantendrán pendientes de la nueva información que surja del colapso.

El Consulado de México en Miami habilitó el número 305 979 1534 para atender a cualquier persona que tenga información o preocupación por algún ser querido de origen mexicano.

También se puede consultar el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos al 520 623 7874.

El ala noreste del edificio Champlain Towers se derrumbó en segundos a la 1:30 h de la mañana del jueves, cuando sus habitantes dormían, por causas no determinadas, y pocas horas después se confirmó la primera víctima mortal.

Un día después las autoridades elevaron a cuatro el número de víctimas mortales y a 159 la cifra de personas desaparecidas.

El edificio, de 12 plantas y 136 apartamentos, se inauguró en 1981 y acaba de pasar una inspección obligatoria por sus 40 años.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA / IMAGENES: @MiamiDadeFire

#MDFR continues to work tirelessly as search and rescue efforts are ongoing in the #SurfsideBuildingCollapse. All the resources we have available, including local assets from partner agencies are being brought in to assist. pic.twitter.com/fs20qcchZX

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 25, 2021