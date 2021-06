Sube a cuatro número de muertes por derrumbe en edificio de Miami

ESTADOS UNIDOS.- Los equipos de rescate recuperaron en las últimas horas tres nuevos cuerpos de víctimas en el edificio derrumbado este jueves en Surfside (Miami-Dade), con lo que la cifra de fallecidos se eleva a cuatro, informó la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava. Además, el número de desaparecidos aumentó a 159, mientras que los sobrevivientes son 120.

“Fue una noche muy difícil. Podemos decir que tenemos cuatro fallecidos y también noticias de 120 sobrevivientes. Pero los números que no podemos contar son 159”, anunció este viernes en conferencia la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava.

La funcionaria explicó que los trabajos de rescate estuvieron “muy activos” durante la madrugada de este viernes. En ese marco, los rescatistas “descubrieron tres cuerpos” que están “tratando de identificar y comunicar a las familias”.

Al respecto, dijo que le están dando “apoyo de comida, vivienda y dinero para sus necesidades” a los familiares que se encuentran en el Centro de Reunificación que funciona a pocas cuadras de Champlain Towers.

Allí están empezando a tomar muestras de ADN a personas con familiares desaparecidos para facilitar la identificación, informó el canal de televisión NBC 6. “Gracias a todos hemos recibido muchas donaciones”, valoró Levine Cava

“Vamos a seguir trabajando con toda la fuerza. Tenemos el apoyo del Estado y el Gobierno federal que aprobó el Presidente ayer”, comunicó.

Sobre los motivos del incidente, no adelantó información y pidió cautela: “Pedimos a todos paciencia. Es lo más importante. Paciencia y esperanza. Estamos siguiendo con la búsqueda y el rescate. Esa es la prioridad para todos. Estamos unidos con las familias que están esperando”.

El ala noreste del edificio Champlain Towers se derrumbó en segundos a la 1,30 horas de la mañana (2,30 de la Argentina) del jueves, cuando sus habitantes dormían, por causas no determinadas, y pocas horas después se confirmó la primera víctima mortal.

Los equipos de rescate, dirigidos por los Bomberos de Miami-Dade, abrieron desde el estacionamiento del edificio un túnel en la montaña de escombros y trabajan con perros adiestrados y equipos de sonar para dar con señales de vida.

El edificio, de 12 plantas y 136 apartamentos, se inauguró en 1981 y acaba de pasar una inspección obligatoria por sus 40 años. Según los expertos se va a tardar meses y quizás años en determinar las causas del colapso completo de una de las alas del edificio.

El canal Local 10 informó de que el mismo jueves se presentó la primera demanda judicial contra la asociación de propietarios de Champlain Towers, por 5 millones de dolares.

CON INFORMACIÓN DE CLARIN / IMAGEN: Miami-Dade Fire Rescue

Search & rescue efforts are ongoing, with #MDFR crews searching the building and the debris around the structure for any survivors. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/LqQ2lj5EHn

#MDFR began search & rescue efforts. Firefighters rescued 35 occupants from inside the building. Out of the 35, 10 occupants were treated for injuries and two were transported to local-area hospitals. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/Q0M8DXbChz

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021