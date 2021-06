¿Y los desaparecidos del Obradorismo?

Los actos terroristas en Reynosa, Tamaulipas; registrados el pasado fin de semana con saldo de 18 inocentes asesinados a mansalva, no pueden ser clasificados de otra forma. En México, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo acontecido no es el único hecho que se registra de tal magnitud y mucho menos el primer atentado directo a la sociedad del norte del país. Asesinatos así, suelen registrarse en entidades gobernadas por políticos opositores al jefe del Ejecutivo Federal. Toda la raza acá en el norte, dice “ni perdón, ni olvido a las víctimas de la violencia”, tampoco indiferencia a la masacre de los Le Barón, en noviembre de 2019. La señora Lupita Covarrubias, del partido Morena, hizo bien en precisar desde la Ciudad de México, específicamente en el Congreso

de la Unión, que lo ocurrido en la zona de Reynosa- McAllen, una de las siete áreas metropolitanas binacionales entre México y Estados Unidos; habían sido acciones para destruir un orden construido por el gobernador García Cabeza de Vaca, la alcaldesa Maki Ortiz, y hasta ahora la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana del Gobierno de México, a cargo de Rosa Icela González. Claro, fueron directamente contra los ciudadanos reynosenses y eso lo sabe Covarrubias, ya lo dijo, sí es terrorismo; lo malo es que ella no ha servido de nada y le quedan tres años más a eso ¿cómo le llamamos?

Desafortunadamente Reynosa, que paga el costo de su posición geográfica natural, por ser el punto más corto entre Estados Unidos y Sudamérica, donde se producen las drogas y desde donde salen los primeros grupos de migrantes con la ilusión de cumplir el sueño americano; no es el único municipio de México en problemas de inseguridad, quizás la pandemia por coronavirus nos tuvo a todos entretenidos, hay más problemas en el gobierno que busca su referéndum revocatorio.

En la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, que une a las entidades de Nuevo León y Tamaulipas, también identificada en la política binacional como un área metropolitana en la que convergen el presente y futuro de EUA y México; se convirtió en los últimos meses en algo así como el “triángulo de las bermudas”, al menos un centenar de personas han sido desaparecidas en este tramo carretero; traileros, amas de casa, ingenieros, doctores, obreros y sí, uno que otro maleante que debe ajustar cuentas, pero en su mayoría personas inocentes biennacidas.

Los ingenieros regiomontanos: Ricardo Valdés y Jorge Arévalo, son dos de las casi 100 víctimas, a ellos se les vio por última ocasión en Monterrey, cuando se dirigían a la empresa “Profuturo”, para prestar sus servicios profesionales en Nuevo Laredo, hoy un mes después, nada se sabe de ellos.

Los familiares de Ricardo y Jorge, así como los seres queridos de los otros desaparecidos, exigen al Gobierno de la República, apretar en las investigaciones, intervenir para encontrar con vida y rescatar a sus hijos, esposos, hermanos y amigos; quieren que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, intervenga, que se sume a la poca o nula labor que hace la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, labores que no alcanzan para serenar y dar confianza a las familias de las víctimas, en su mayoría de Nuevo León, en donde Jaime Rodríguez Calderón alias el Bronco, ya soltó el mandato, ya no quiere saber nada, no apoya, ni se involucra.

Familiares de desaparecidos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, denuncian la inexistente coordinación entre ambas entidades, además exigen se les autorice participar en los operativos de búsqueda, de los cuales no tienen información alguna y eso que según se realizaron dos la semana pasada.

En la intimidad… En Tamaulipas parece que le están jugando al clásico “tapado” con el aparente posicionamiento de César Verástegui Ostos “El Truco”, Secretario General de Gobierno, y posible candidato a la gubernatura; sin embargo, hay quienes aseguran que él no es el bueno, que es la fuerza del panismo cabecista la que los hará trascender… por cierto otro que dicen tapa al verdadero sucesor tampiqueño es Mon Marón.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608