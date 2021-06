La agenda de Armando Mtz.

Han pasado 20 días de que Armando Martínez, ex candidato a la alcaldía de Altamira probó el sabor del triunfo y ganó las elecciones.

Y no ha dejado ni un día de tener una agenda pública o privada, pero todos los días ha estado trabajando para llegar con un bonche de temas para ponerse a trabajar desde el primer día de su Gobierno Local.

Ha remarcado que su Gobierno se regirá por la Cuarta Transformación y que buscará hacer cambios de fondo por el bienestar de las familias altamirenses.

Todos los días tiene reuniones, acude a colonias para dar el agradecimiento a los vecinos por haber votado por él, ha estado en el sector Miramar, en Villa Cuauhtémoc, en Arboledas y otras colonias.

También realizó la cabalgata de la Victoria, que inició en la colonia Villas del Sol II, participando jinetes de las comunidades Benito Juárez, Río Tamiahua, La Gloria, Las Margaritas, Santa Juana, Ejido Villa de Altamira, recorriendo las colonias Electricistas, ampliación León F. Gual, Tampiquito, Guadalupe Victoria, Santo Domingo, zona centro hasta la colonia Pescadores, con la Participación de 80 jinetes independientes, que acompañaron al Presidente Municipal electo. Alberto Hernández Castillo, Victor Barrón, Juan Villafuerte, Nayeli Lara Monroy, diputada electa por el distrito 18 y Leticia Vargas Ortega, diputada local electa por el distrito 19.

Armando, en estos días, hasta se dio tiempo de echarse un café con sus ex rivales de campaña Jaime García Contreras del PRI, Xóchitl Rangel Vega del Verde Ecologista, Arturo PuenteVázquezdelMC, RubénRodriguezpor el RSP, Jesús Mancilla Catete del PES., Manuel Santillán Martínez y Ernesto de la Portilla del PRD, quienes mostraron madurez política y hasta habrán de conformar un Consejo Ciudadano que habrá de tener agenda pública y hacer propuestas a la próxima administración … Esto nunca se habla hecho, lo que demuestra la sencillez del próximo alcalde y además deja en claro que su Gobierno será sin colores y de puertas abiertas para todos los que quieran un mejor Altamira .

AMM ha mostrado su interés de trabajar de la mano con la próxima diputada local, Nayeli Lara Monroy, para atraer más recursos al municipio y lograr abatir los rezagos que viven esta ciudad y su gente .

Y lo que más ha dejado en claro en cada una de las reuniones que ha realizado es que cumplirá al 100% todas sus promesas de campaña y que buscará resolver todos los problemas que aqueja la ciudad.

Es un hecho que Armando Martínez llegará a la presidencia con muchas ganas por dar resultados desde el primer día de administración.

EN MADERO SE AVANZA EN BLINDAJE ANTI COCODRILOS

El alcalde de Madero, Adrián Oseguera, está supervisando de manera personal que se coloque una malla en cada una de las Lagunas que rodean la mancha urbana para evitar un ataque de los cocodrilos.

Este viernes estuvo en Joya de Miramápolis, donde también se realizó el mantenimiento de los juegos y la donación de unas palapas, para que la raza se eche una carnita asada.

Y los habitantes de este sector andaban tan contentos que le organizaron una tamaliza al presidente municipal, como agradecimiento.

AOK ha dicho, una y otra vez, que continuará trabajando todos los días por la gente de la urbe petrolera.

Recuerda : No se vale Chillar!

POR MARIO PRIETO