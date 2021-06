TAMAULIPAS.- Divide y vencerás. No sé de dónde viene esa estrategia política y de pensamiento pero le está ganando la batalla a México y a los mexicanos. Las Fuerzas Armadas, atacadas desde lo individual, directo al convoy, siendo contrapunteadas con las policías estatales, se les ha visto poco en el “Plan Nacional de Paz y Seguridad”.

Quizás las intenciones de los besos y abrazos como una estrategia de pacificación no se asimilan, ni aceptan del todo en el corazón amoroso de las Fuerzas Federales, tal vez por falta de una Ley de Seguridad Interior o porque la Guardia Nacional (que no es civil, sino todo lo contrario), quedó a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y no de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)… sabrá que es, pero al presidente Andrés Manuel López Obrador, el país se le está desangrando.

Mientras la SEDENA, se preocupa por el marketing político, borrando el logotipo de Morena en las fotografías difundidas en su cuenta de Twitter, donde anunciaron el aseguramiento de unos 280 kilogramos de droga transportada en una camión que circulaba por Michoacán, desde donde precisamente el gobernador Silvano, dijo que morena es un narco partido político; contrario a esto, la FGR, la Administración General de Aduanas (AGA), y la SEMAR, habían informado la incineración de 545.97 kilogramos de cocaína, derivado de los diversos aseguramientos del primer semestre del 2021 en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Quizás es la institucionalidad o quién sabe qué, pero alguien no está mirando con los mismos ojos al enemigo.

El presidente, insta a los aplausos, el reconocimiento y los abrazos cuando al pueblo bueno y sabio, le responden a balazos. La SEDENA, del generalísimo Luis Crescencio Sandoval González, a quien se le aprecia y respeta por Tamaulipas, pareciera estar más preocupada por cubrir la espalda al partido que figura como su patrón de facto, que cuidar y proteger a la misma nación; y entre cambios en medio de la guerra electoral, el Almirante Secretario José Rafael Ojeda Durán, desde hace un mes que no figura, como si él no fuera hijo del mismo padre, ni tuviera el mismo amo.

México lo experimentó en el Calderonismo, y ahora con el Obradorismo; se llama división, fractura o jale desigual entre las Fuerzas Federales, nuestro Comandante supremo está sufriendo.

En la intimidad… El Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), activó un operativo de captura para dar con el paradero de los presuntos autores materiales e intelectuales de la masacre en Reynosa; a siete días de los hechos los GOPES, han logrado la captura de al menos 12 sicarios en la frontera de Tamaulipas, uno de los detenidos es de los más buscados por el Gobierno de México y de los Estados Unidos… Todas estas capturas tristemente se han dado sin la ayuda de las Fuerzas Federales.

¡REELÁÁJEESEE! / DAVID ED CASTELLANOS TERÁN