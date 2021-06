Intensifica Pemex medidas contra Covid-19

Cd. Madero.- Para prevenir contagios de Coronavirus ante el aumento que se ha registrado en Ciudad Madero, en las instalaciones de la Refinería Madero se han reforzado las medidas preventivas.

El secretario de la Sección Uno del Sindicato Petrolero, Esdras Romero Vega, dio a conocer que han aumentado el apoyo hacia los trabajadores, brindando cubrebocas, gel antibacterial y la verificación de la sana distancia.

“Que no existan riesgos que los índices de Covid en el ramo petrolero, que sea como el actual, el mínimo, que no crezca, esto es una cultura hay que hacer conciencia entre todos nosotros para poder cuidarnos y el tema de la pandemia que tanto nos ha pegado a todo el mundo no sea una situación que atravesamos los petroleros Madero”.

Reconoció que trabajan en equipo con la administración de Pemex, con el único objetivo de proteger a los trabajadores, quienes son importantes para la cadena productiva.

“Desde el inicio de la pandemia la sección número 1 ha entregado todo tipo de insumos, túneles sanitizadores, cubrebocas, gel antibacterial, y lo más importante a través de las comisiones locales mixtas de Seguridad e Higiene insistirle a los trabajadores que usemos estos implementos, es la salud, es la vida misma de todos los trabajadores”.

Informó que actualmente los casos positivos de Covid-19 en los trabajadores son pocos, los cuales están siendo atendidos desde casa.

Por Javier Cortés