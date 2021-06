Motociclista se impacta contra camioneta

Pueblo Viejo.- Aparatosa colisión se registró la mañana de este lunes entre un obrero que guiaba una motocicleta, el cual se impactó contra el costado de una camioneta que presumiblemente le cerró el paso terminando el motorista con golpes contusos en todo el cuerpo.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas sobre el Boulevard Benito Juárez poco antes del ascenso al puente Anáhuac participando una motocicleta funda tipo cargo color blanca y una camioneta Ford Ranger color roja.

Testigos refirieron que el motociclista se desplazaba desur Banorte y en el referido. La citada camioneta trato de incorporarse sin la precaución de vida para cerrarle el paso.

Lo anterior derivó que el motociclista se impactará contra el costado izquierdo de la pick Up para caer derribado sobre el pavimento terminando con golpes contusos y escoriaciones en varias partes del cuerpo.

Al darse reporte elementos de la Policía Municipal y efectivos el Tránsito del Estado arribaron al lugar de los hechos por fortuna el obrero no presentó lesiones graves y lo que no hizo necesario el arribo de alguno de los cuerpos de auxilio ya que no requirió ser trasladado algún Centro médico.

Los implicados llegaron a un acuerdo voluntario que fue avalado por los elementos de tránsito y ambos se trasladaron a las oficinas de la delegación para formalizarlo.

Por Victor Montiel/ La Razón