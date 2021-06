Canadá sufre ola de calor extremo

CANADÁ.- Canadá ha registrado la temperatura más alta de su historia cuando el oeste del país y el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos se derrumbaron en una ola de calor sin precedentes.

Lytton en Columbia Británica se disparó a 46,6 ° C (116 ° F) el domingo, rompiendo un récord de 84 años, dijeron las autoridades.

Una “cúpula de calor” (alta presión estática que actúa como la tapa de una olla) ha establecido récords en muchas otras áreas.

Estados Unidos y Canadá han advertido a los ciudadanos sobre niveles de calor “peligrosos” que podrían persistir esta semana.

Los expertos dicen que se espera que el cambio climático aumente la frecuencia de eventos climáticos extremos, como olas de calor. Sin embargo, vincular un evento único con el calentamiento global es complicado.

El pronosticador de la BBC Nick Miller dice que “cúpula de calor” no es un término meteorológico estrictamente definido, sino que se ha asociado con la descripción de grandes áreas de alta presión, lo que conduce a cielos despejados y días calurosos y soleados. Cuanto más dure el patrón de alta presión, más larga será la ola de calor y las temperaturas pueden aumentar día a día.

Esta zona de alta presión es enorme, desde California hasta los territorios árticos de Canadá y se extiende tierra adentro hasta Idaho.

Las ventas de acondicionadores de aire y ventiladores se han disparado y han surgido refugios de refrigeración. Se consideró que algunos bares y restaurantes, e incluso una piscina, estaban demasiado calientes para funcionar.

Lytton, que se encuentra a unas 150 millas (250 km) al noreste de Vancouver, superó el récord canadiense anterior.

Eso se desarrolló en dos ciudades de Saskatchewan, Yellow Grass y Midale, en julio de 1937 a una agradable temperatura de 45C (113F).

Lytton no estaba solo. Más de 40 otros lugares en Columbia Británica establecieron nuevos récords.

At 4:20pm, Lytton Climate Station reported 49.5°C, once again, breaking the daily and all-time temperature records for the 3rd straight day. Final numbers and all other temperature records will be posted later this afternoon. #BCStorm pic.twitter.com/jYpvxM0iIy

— ECCC Weather British Columbia (@ECCCWeatherBC) June 29, 2021