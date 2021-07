Ex-empleadas domesticas de Poncho De Nigris denuncian malos tratos

MONTERREY.- Hace unos días, Poncho de Nigris compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que daba a conocer que, durante unas vacaciones, pudo haber ocurrido un accidente con su hija, Isabella.

El influencer se encontraba transmitiendo en vivo mientras mostraba las instalaciones del hotel donde se estaba hospedando junto a su familia y dos empleadas domésticas. Todo iba bien, hasta que Poncho preguntó por los niños, y las trabajadoras mencionaron que no sabían dónde estaban, pues pensaban que estaban grabando con ellos.

Luego de esto, el live terminó repentinamente. Después, se dio a conocer que la pequeña Isabella estaba en el balcón de la habitación, lo que representaba un riesgo para ella.

Ahora, fue en el programa ‘Chisme No Like’, donde las empleadas domésticas que acompañaron a Poncho de Nigris y a su familia al viaje, señalaron que habían recibido malos tratos por parte del influencer y su esposa, Marcela Mistral. Además, dejaron en claro que Isabella llegó al balcón, porque Poncho dejó la puerta abierta, debido a que estaba fumando marihuana.

“La única persona que abrió la puerta (…) fue el señor Alfonso y sé que ese señor subió allá arriba para fumar su marihuana, y el que nos haya dicho pen… en las redes sociales, eso no”, mencionó una de las trabajadoras.

Además, agregó: “Llega un momento en que si te molesta y te cala; era un caos vivir ahí porque entrábamos a trabajar a las ocho de la mañana, pero nos íbamos a dormir hasta que la señora nos indicará”.

Poncho de Nigris recordó su paso en la política

Hace unos meses, al ser abordado por la prensa, Poncho de Nigris dejó en claro que, además de no querer alejarse de las redes sociales, pues se han convertido en un factor importante para llegar a más gente, no está interesado en incursionar nuevamente en la política.

“Me invitaron a la política, pero no me quiero embarrar. Estoy en un buen momento y siempre sales dañado de ahí”, señaló.

Además, mencionó: “Ya me lancé en su momento de diputado local en Monterrey, quería conocer eso, hice muchos videos virales chistosos y de ahí empecé con las redes sociales”.

“Es un ambiente muy feo, hay gente muy mala, es el peor ambiente. Salí muy dañado de ahí, salí como ofendido y aparte me utilizaron, no me pagaron, me dijeron mentiras y no me volvieron a contestar el teléfono”, finalizó.

