Se enreda proceso selectivo

Si el 6 de junio el PAN hubiera conservado en su poder la mayoría del Congreso y las alcaldías de mayor jerarquía del Estado, el gobernador García Cabeza de Vaca se habría dado el lujo de imponer como candidato a sucesor a quien le viniera en gana y nadie se lo habría recriminado, desafortunadamente, la derrota albiazul ha complicado el proceso sucesorio a los albiazules.

Aunque no todo ha sido a causa del descalabro, también han contribuido a enredar las cosas que a la hora de los destapes en vez de mencionar a varios prospectos para que no se pensara que había preferencias ni que los dados estaban cargados, se destapara solamente al Truco, ya que ello propició reacciones de inconformidad al interior de la agrupación.

Aunque luego haya rectificado y metido a la lista de los presuntos a Gerardo Flores Peña, el mal ya estaba hecho, las bases interpretaron que el favorito del mandatario estatal era el nativo de Xicoténcatl.

No son pocos, además, los panistas del sur de la entidad que preguntan, asimismo, ¿por qué no se incluyó en la lista de los destapados al alcalde de Tampico, Chucho Nader, quien fue el único triunfador de la elección de uno de los principales municipios de la entidad?

Otro factor que causó malestar en las filas albiazules fue que en la relación de los castigados, amonestados, regañados y reprendidos por la derrota electoral no se incluyeran a todos los responsables de la debacle, como fue el caso de los operadores estatal y municipales de Nuevo Laredo, Matamoros, ciudad Victoria, Madero y Altamira, tampoco al jerarca formal de Acción Nacional, Luis René Cantú Galván, entre otros, que no cumplieron con la tarea, a los que ni siquiera se les ha echado en cara el traspié electoral.

Mientras tanto, en Morena de Altamira están a todo lo que dan los forcejeos por los puestos del gabinete administrativo del futuro alcalde Armando Martínez Manríquez.

No obstante el hermetismo con el que se maneja el tema, ha trascendido que algunos de los actuales secretarios están moviendo sus in fluencias para repetir y extender la gestión por otros tres años.

Tal es el caso, dicen, de Armando Cervantes en la Secretaría de Desarrollo Urbano, igual que Sebastián Montelongo, titular del Catastro, se rumora que, igual que otros funcionarios salientes, viajaron recientemente a la ciudad de México a platicar con el senador Américo Villarreal Anaya para pedirle que les ayudara a seguir en la nómina de la próxima administración.

También se menciona al abogado Pedro Zaleta Alonso, quien ya fue Secretario del Ayuntamiento y pretendería que le otorguen esa misma posesión en el trienio de Martínez Manríquez, aunque, a decir de los enterados, la posición es disputada asimismo por un abogado de nombre Francisco, que atendía los asuntos jurídicos del candidato a la alcaldía durante la campaña electoral.

Algunos de los interesados en formar parte del nuevo equipo de trabajo del ex priista se sabe que se han acercado a la hermana del jefe edilicio electo y al alcalde suplente, Rogelio Rangel López, a efecto de que les faciliten sumarse al cuerpo de colaboradores AMM, que, a propósito, ha señalado que, como miembro de la 4T, encabezará un gobierno austero en el que, como ha gobernado el Presidente López Obrador, otra de sus divisas será no mentir, no robar ni traicionar al pueblo.

En las filas de Acción Nacional, por otra parte, los primeros cuatro regidores electos de la planilla de Ciro Hernández Arteaga que llegarán al cabildo entrante por la vía de representación proporcional son Ángeles Castillo Rojas. el Doctor Sergio Valdez Trujillo, recomendado de la ex alcaldesa Romana Flores Rivera, Roxana Camacho Vargas, y, aunque no se sabe todavía si entrará al próximo cuerpo de gobierno, el representante del SUTSHA, Federico Pérez Banda.

Para cerrar, el fin de semana anduvo por estas tierras el aspirante a candidato de Morena a Gobernador del Estado, Felipe Garza Narváez, quien, por cierto, aprovechó su estancia en el puerto, en donde tienen numerosos amigos y seguidores, no solo para ofrecer entrevistas a los medios sino también para reunirse con los integrantes de la generación 1964-1967 de la Secundaria Federal Prevocacional 311-6 “Francisco Nicodemo” , mejor conocida como la Prevo, a la que pertenece, y recordar los viejos tiempos estudiantiles.

jlhbip2335@gmail.com