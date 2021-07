Suman 446 desaparecidos en seis meses

Cd. Victoria.- En el primer semestre del año en la entidad han desaparecido 446 personas, de acuerdo con los datos recabados por el sistema ciudadano de monitoreo de la “Red de Desaparecidos en Tamaulipas”.

Los datos contrastan con los publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se nutre de los reportes de las Fiscalías en las entidades, que, en el caso de Tamaulipas, publica tan solo siete carpetas de investigación durante los primeros cinco meses del año donde se reconocen 16 víctimas de ese delito.

Los datos oficiales, dan cuenta de una carpeta integrada por el delito de secuestro en febrero con una víctima; dos en el mes de marzo que corresponden a dos víctimas, e igual número de carpetas y víctimas en abril, mientras que en el mes de mayo, se integraron dos carpetas de investigación por el delito de secuestro por once víctimas.

En cambio, el sistema ciudadano de monitoreo de la “Red de Desaparecidos en Tamaulipas”, que recoge la información de personas desaparecidas y no localizadas, reportadas, incluso a través de redes sociales, da cuenta de 446 personas, de las cuales, el 73.5 por ciento corresponde a hombres y 26.5 por ciento a mujeres.

Del total de casos obtenidos de fuentes ciudadanas, amigos o familiares que reportan la desaparición de alguna persona, el 12.5 por ciento de las narrativas, indica que corresponde a casos no relacionados con el delito de desaparición, sino a consecuencias de factores sociofamiliares no atendidos, es decir, que la persona decide ausentarse del domicilio, sin notificar a sus familiares.

Oficialmente en México hay 89 mil 437 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que en Tamaulipas al 30 de junio, se reportan oficialmente 11 mil 542 personas, cuya última ubicación fue en la entidad.

En los primeros seis meses del año, se han reportado casi tres casos por día de personas desaparecidas, y de acuerdo con el monitoreo realizado por el sistema ciudadano, se ha detectado el delito en el 44 por ciento del territorio tamaulipeco.

Los municipios con mayor número de casos de personas desaparecidas son Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, principalmente, pero también se han reportado en Victoria, Miguel Alemán, Río Bravo, Altamira, Camargo, Mier, San Fernando, Díaz Ordaz, Ciudad Madero, Tampico, El Mante, González, Jiménez, Nuevo Morelos, Abasolo, Padilla y hubo algunos casos donde no se reportó el lugar de la desaparición de la persona.

De acuerdo a los datos del colectivo “Red de Desaparecidos en Tamaulipas”, que encabeza Josefina de León, en enero se reportaron 76 desapariciones, 57 en febrero, 63 en marzo, 90 en el mes de abril, 75 en mayo y 85 en junio.

Los días en que se realizaron más reportes de personas desaparecidas y no localizadas fueron el 22 de mayo, 15 de febrero, 29 de marzo, 8 de abril, 24 de mayo, donde se alcanzaron 12 reportes de desapariciones, y el 10 de junio.

Las buscadoras del colectivo (REDETAM), han participado en siete operativos de búsqueda, de acuerdo a su plan anual, tanto en vida como en campo en los municipios de Ciudad Madero, Padilla, Guémez, Valle Hermoso, Río Bravo, Nuevo Laredo, Villa de Casas y Llera.

El colectivo, ha dado seguimiento a la búsqueda en cuerpos de agua, realizando prospectiva en la presa Vicente Guerrero del mes de enero a mayo.

DESAPARECIDOS EN LA CARRETERA

La Red de Desaparecidos en Tamaulipas, ha dado seguimiento a la desapariciones de personas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, ubicando a ese municipio de Tamaulipas, en el segundo lugar en desapariciones en la entidad.

De enero a junio, se han reportado 108 personas desaparecidas y no localizadas, sea a través de denuncias formales o de redes sociales, estableciendo, de acuerdo a la narrativa de las familias que denuncian, que 65 casos fueron detectados en el tránsito de carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo.

De ellos, 31 casos están relacionados con operadores de tráiler, taxi, Uber, Didi, o bien, las familias refieren que la desaparición fue realizada dentro de empresas dedicadas a transportes.

Sólo en 12 casos, las familias señalaron actividades variadas de las víctimas y no relacionadas al tema de operadores de transportes diversos y del total de 108 personas reportadas como desaparecidas, en el 88 por ciento de los casos, las víctimas tienen su residencia fuera del estado de Tamaulipas, mayormente en Nuevo León, pero también en la Ciudad y el Estado de México.

Las cifras oficiales de las Fiscalías Especializadas en Personas Desaparecidas de Nuevo León y Tamaulipas, dan cuenta de 65 carpetas de investigación iniciadas por personas desaparecidas en dicha carretera federal.

En Nuevo Laredo se informó de 37 carpetas de investigación abiertas, reportando además la localización de 18 personas, mientras que en Tamaulipas, se han iniciado 28 carpetas de investigación por 31 personas desaparecidas en el referido tramo carretero, y se han localizado 11 personas.

Durante la reunión de 13 personas del colectivo “Todos somos uno, Desaparecidos de Nuevo Laredo”, se acordó continuar a la brevedad posible con los operativos de búsqueda en los lugares relacionados con las desapariciones.

Ello con la participación del personal de las Fiscalías de Justicia, Comisiones Estatales de Búsqueda, Secretarías de Seguridad Pública de Nuevo León y Tamaulipas, y se solicitará el apoyo y acompañamiento de elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Realizar Mesas de Trabajo para la revisión y explicación de los expedientes a las víctimas; y toda vez que la mayoría de ellas se localizan en el estado de Nuevo León, dichas mesas serán realizadas en las oficinas de la Fiscalía de Nuevo León.

No se proporcionará transporte a las víctimas para asistir a las reuniones, por lo que, quienes no se puedan trasladar, serán atendidas de manera virtual, las cuales iniciarán en no más de dos semanas, con la asistencia de los Fiscales Especializados en la Investigación de Delitos de Desaparición, tanto de Nuevo León como Tamaulipas, y los respectivos Comisionados de Búsqueda.

Además de llevar a cabo reuniones presenciales o vía remota, con el Comisionado Estatal de Búsqueda de Tamaulipas para análisis de contexto, mapeo, y definición de los lugares y herramientas de búsqueda.

Por Perla Reséndez