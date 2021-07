Protestan por mal servicio en clínica del Km. 79

Tampico Alto.-A fin de dar a conocer que están hartos de los malos tratos, las pocas consultas y el constante desabasto de medicamentos que prevalece en la clínica de salud de la comunidad km 79, residentes del área realizaron una protesta.

Por ello alrededor de las 15:00 horas de este miércoles un grupo de 20 personas se apostaron frente a las instalaciones médicas para dar a conocer que el servicio es pésimo y son blanco de malos tratos, prepotencia y actitudes groseras por parte del personal que atiende este sitio.

Entre los afectados, la joven Sharon Montserrat indicó que son muy pocas las consultas que se ofrecen y constantemente faltan medicinas por lo que esto se debe de cambiar, refiriendo que la doctora Celeste Muñoz a cargo del sitio labora de muy mala gana y constantemente lo hace solamente si le place.

La señora Cira Benítez indicó que el pasado 2 de Julio su anciana madre sufrió una aparatosa caída y acudió a que la auxiliaran en el centro de salud, pero la negaron el servicio y lo abandonaron a su suerte

La joven Perla Janeth Hernández, que actualmente se encuentra embarazada afirma que le ha negado el servicio y no le han integrado el expediente para el control de su embarazo, argumentando la doctora que le hacen falta unos estudios médicos, lo cual es una injusticia porque no tiene dinero para ir a otro sitio a atenderse.

Otras personas afectadas como Lorena Lucas y la señora Celia Villa Ravizé dieron a conocer situaciones lamentables en la atención por lo que exigen que se les destine un médico de base que tenga vocación y que realmente tenga ganas de trabajar.

“Si la doctora no tiene ganas de trabajar que se vaya otro lugar, sabemos que este centro de salud ni siquiera le corresponde a ella, porque ella debe de estar en el de Tres Morillos, pero en verdad si no le gusta su trabajo que se busque otro, pero que ya no nos esté afectando afirmó la señora, Celia Ravizé.

Por Víctor Montiel