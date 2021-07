Tormenta tropical Elsa toca tierra en Florida

ESTADOS UNIDOS.- La tormenta tropical Elsa está tocando tierra en Florida en el condado de Taylor, según un aviso emitido a las las 11 a.m. por el Centro Nacional de Huracanes.

Tropical Storm Elsa made landfall in Taylor County Florida a short while ago. Maximum sustained winds were near 65 mph at time. Steady weakening is expected as the storm pushed farther inland today. Heavy rain will lead to flooding across northern Florida & southeastern Georgia. pic.twitter.com/rrNU7e9Z9E

— Hometown Forecast (@HFSweather) July 7, 2021