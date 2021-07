El mapa para alcanzar el éxito (en todo)

TAMAULIPAS.- Estimado lector, un gusto saludarte una vez más en este espacio, hoy quiero tocar un tema romántico si… pero a la vez crudo y real, que difícilmente nos cuestionamos y mucho menos respondemos en nuestras vidas (ven como si soy romántico).

Si pudieras ir a cualquier lugar, ¿A dónde te gustaría ir? No como vacaciones, sino en tu vida. Tu respuesta a esa pregunta es importante para determinar si tienes o no éxito. Todo vamos de viaje, lo sepamos o no. Viajamos inevitablemente hacia el fin de nuestra vida.

Así que la verdadera pregunta para nosotros es si vamos a elegir un destino y encaminarnos hacia él, o si vamos a dejarnos llevar por la corriente, y permitir que otros determinen adónde llegaremos. La decisión es completamente nuestra.

Yo no se a que te dediques, mucho menos como sea tu vida. Pero esto aplica para tu vida profesional, laboral, familiar y/o personal. Incluso me ha llegado a suceder en cuestiones de emprendimiento, en situaciones personales y obviamente laborales, ¿Realmente a donde quieres llegar? Esto habla de una madurez y sobre todo de liderazgo personal.

Hacerte esta reflexión te ahorrará muchas preguntas y sobe todo te dará claridad en las decisiones que debes tomar ante cualquier situación que estés pasando.

Más que proyectos personales y laborales, haz un plan de vida, marca el mapa que debes seguir para llegar ahí, se que a veces nos desviaremos y/o se adaptaran a las circunstancias o incluso se modificará esa ruta, pero recuerde el que lidera ese camino, eres tu.

Por cierto, si aun no basta con mi “romanticismo” te dejo un verso del escritor Jorge Luis Borges, que suma a la reflexión, no te vaya a suceder como aquel que persigue el final del arcoíris… “Busca por el agrado de buscar, no por el de encontrar”. Que el objetivo de ese mapa sea el camino. ¡Nos vemos la siguiente semana!

UNA VEZ MÁS… / JORGE REYES