Mujer mata a su esposo con agua hirviendo; presuntamente había abusado de sus hijos

INGLATERRA.- Corinna Smith de 59 años fue condenada a cadena perpetua luego de matar a su esposo, Michael Baines, virtiendo agua hirviendo con azúcar en su cuerpo mientras se encontraba dormido en su cama, en Cheshire, Inglaterra.

La mujer decidió asesinar a su marido, luego de que su hija le confesara que Baines había abusado sexualmente de ella y de su hermano durante varios años cuando eran menores de edad.

Craig, hijo de Corinna, se suicidó en 2007, no sin antes revelarle a su muerte que había sido abusado por un “pedófilo” que lo había “tocado” sexualmente.

JAILED | Corinna Smith has been sentenced to life imprisonment and told she will serve a minimum of 12 years in prison for murdering her husband. The 56-year-old poured boiling water, laced with sugar, over him while he slept at his home in #Neston ???? https://t.co/gqIZMCy2po pic.twitter.com/3CAlu778oo

