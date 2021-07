Conductores ebrios serán llevados a sus casas por tránsitos de Madero

MADERO.- Para que no causen accidentes, aquellos conductores que estén bajo el influjo del alcohol serán llevados por los tránsitos de Ciudad Madero a sus domicilios, reveló el alcalde, Adrián Oseguera Kernion.

Durante este fin de semana fue reactivado el operativo de alcoholemia donde un promedio de 16 automovilistas fueron detenidos, mientras que un conductor por evadir el filtro causó un choque.

Además, con la finalidad de evitar casos de extorsión, en el operativo se creó una comisión que está integrada por Derechos Humanos, Guardia Nacional y hasta la Cámara Nacional de Comercio.

“Están los operativos donde participan derechos humanos, la Canaco, sociedad civil regidores, prensa y donde se han agarrado 16 personas en estado inconveniente, a muchos se les habló a un familiar y a muchos se les trasladó a sus casas, más que nada es un tema concientización, ya el que se pone un poco agresivo se procede jurídicamente”.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que no manejen bajo los efectos del alcohol, porque pueden poner en peligro su propia vida y la de terceros, “es parte de la concientización que hacen los tránsitos y hemos tenido pocos accidentes, hacemos el llamado para que usen el cinturón de seguridad, nosotros vamos a seguir con la concientización”.

“Un conductor se dio a la fuga causando daños a otro vehículo y ya se turnó al Ministerio Público para que dé seguimiento, que bueno que tenemos el operativo, imagina si no lo tuviéramos, hubiera accidentes fatales”, declaró al supervisar los trabajos de pavimentación en la colonia Luna Luna.

Adrián Oseguera, puntualizó que los operativos de alcoholemia serán permanentes y negó que este tipo de medidas sean recaudatorias, ya que en primera instancia buscan concientizar a los conductores.

“Serán permanentes, pero sí se creó la comisión para no exponer al ciudadano de cualquier acto de corrupción, la finalidad es que no haya accidentes, que lleguen sanos y salvos a sus casas y que no pongan en riesgo a terceros y no por tener recaudación, porque sí se incrementó”.

Los filtros se instalan después de las 23:00 horas y se desplazan por las principales vialidades de Madero, “a veces los mismos agentes de tránsito los llevan a sus casas, debemos ser más responsables, hay que tener mucho cuidado al manejar, hago un atento llamado a la ciudadanía y nosotros no los queremos multar, pero sí queremos evitar una tragedia”.

Por Oscar Figueroa

La Razón