Critican a escuela por olvidar invitar a la graduación a alumno con síndrome de Down

MÉXICO.- Romeo, un niño que recién concluyó su educación preescolar, fue víctima de un acto planeado de discriminación en su escuela.

Según contó Val Elizondo -mamá de Romeo-, la escuela ‘Lucía A. de Fernández Aguirre’ no invitó a su hijo a la ceremonia de graduación por una razón: el niño tiene Síndrome de Down.

A través de redes sociales, Val Elizondo expuso el acto de discriminación que provocó que su hijo se quedara sin graduación.

Escuela no invitó a Romeo a graduación por tener Síndrome de Down

Val Elizondo afirma que su hijo Romeo no fue invitado el 9 de julio a la ceremonia de graduación de educación básica porque el niño tiene Síndrome de Down.

En la escuela ‘Lucía A. de Fernández Aguirre’ -ubicada en Matamoros, Coahuila- también se realizó el festejo, pero las maestras y directivos prefirieron evitar la asistencia de un alumno.

Así lo expuso Val Elizondo, madre del niño, vía Facebook.

“Una vez más discriminan a mi hijo porque tiene síndrome de Down. Como mamá tenía la ilusión de ver a mi hijo graduándose. (…) Siempre hacía lo posible para que mi hijo se llegara a graduar de preescolar.”

VAL ELIZONDO

De acuerdo con la mujer, ella preguntó con anticipación a la directora del jardín de niños si habría graduación.

Ella le aseguró que no habría evento de ningún tipo, pues la pandemia por coronavirus impedía que se hicieran reuniones.

Val Elizondo comprendió la situación y no volvió a insistir.

Únicamente envío los últimos documentos y fotografías solicitadas para que la maestra de Romeo le entregara los papeles de egreso del niño.

Por casualidad, la mamá de Romeo pasó cerca de la escuela el día que se llevaba a cabo la ceremonia de graduación; misma que, según le aseguraron, no existiría.

“Ella (maestra) nunca me dijo ni día ni hora. Hoy fui al centro a comprar material para trabajar; pase por ahí y vi abierto el plantel con los niños uniformados y con sus arreglos de graduación. Se me hace una injusticia, de verdad.”

VAL ELIZONDO

Molesta, Val Elizondo llamó por teléfono a la maestra de Romeo para pedirle que le explicara la situación.

La docente dijo que tener tanto trabajo pendiente, la hizo olvidar avisarle sobre la graduación de Romeo.

“Le marqué a la maestra a las 9:40 am y le pregunté y me dijo ‘Perdón se me olvidó avisarle, tenía mucho trabajo, Pero tráigalo ahorita al evento que empieza a las 10:00 am.”

VAL ELIZONDO

“¡Claro que no lo llevé!”, señaló la mujer ante el acto discriminatorio cometido contra su hijo con síndrome de Down.

Personas se unen para organizar una graduación para Romeo

La publicación de Val Elizondo denunciado la discriminación a Romeo, se hizo viral en redes sociales y fue retomada por distintos medios de comunicación.

Así, la historia de Romeo llegó a oídos de organizadores, grupos musicales y personas dispuestas a ayudar a crear una graduación para el niño.

Aunque la mamá de Romeo aún no confirma cuándo se hará el evento, muchos seguidores están impacientes por conocer cómo concluirá la historia de Romeo.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS