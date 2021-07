Filtran audios de Florentino Pérez criticando a sus jugadores

ESPAÑA.- Los audios que se filtraron por ‘el Confidencial’ de Florentino Pérez en 2006 contra jugadores históricos del Real Madrid como Raúl González e Iker Casillas, no son los únicos y hay más partes, y en la segunda ahora el presidente blanco se lanza contra el arquero español.

La otra parte que fue publicado por el mismo rotativo, Pérez, que también era presidente del club en 2006, ahora ataca a Iker Casillas dos años más tarde, en 2008, tiempo antes de que saliera del club por los problemas con José Mourinho.

“Casillas, pobre hombre, no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil”, se escucha Florentino sobre el exarquero español.

“Pero esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van… se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine. Casillas no tiene ni estatura, ni ve bien. El partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona… Llegó tarde y yo estaba allí, venía de hablar con su novia, habían discutido”, añade en torno a la relación de Iker y Sara Carbonero.

El dirigente de los merengues emitió un comunicado vía Real Madrid donde justifica los audios y apunta a que fueron sacados a la luz por su participación en la Superliga europea y amenazó con tomar acciones legales.

“Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen. Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga”, se lee en el texto.

CON INFORMACIÓN DE MEDIO TIEMPO