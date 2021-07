El pleito que viene…

TAMAULIPAS.- El muy pero muy adelantado proceso de sucesión presidencial cuyo banderazo dio el propio ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR desde Palacio Nacional podría tener serias repercusiones en la elección para gobernador de Tamaulipas, que es dos años antes, es decir el próximo 2022.

Así es mis queridos boes, no exagero cuando digo que los liderazgos de MORENA son proclives al conflicto interno, porque lo han demostrado en las cámaras, en la elección de su dirigencia, cada que se eligen o designan candidatos locales o federales.

Por eso el arranque sumamente temprano de la carrera presidencial, en la que ya hay conflicto interno, llevará esos pleitos a los estados, donde algunos de los que buscan suceder a AMLO quieren meter mano para la designación de candidatos a gobernador; 6 el próximo año.

Para el caso de Tamaulipas la lista es larga, pero todos, sin excepción, están ligados a alguna de las corrientes nacionales y todas las corrientes nacionales entre ellas viven de la greña y más ahora que AMLO les autorizó moverse para la presidencia de la República.

El pleito más transparente es el que tiene RICARDO MONREAL con la dirigencia y con el propio AMLO, que lo ha omitido cada que enlista a sus posibles sucesores.

Ayer en entrevista con JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, el senador zacatecano aseguró que irá en la boleta del 2024, desacreditó el método de las encuestas para designar candidato y recordó que en el 2018 con una de esas le hicieron trampa por la candidatura para la CDMX.

Lo de MONREAL ya es un reto, ya vislumbra una posibilidad de cisma para el 2024, pero que puede tener varios ‘temblores’ antes, por ejemplo en Tamaulipas. MONREAL es el jefe político del ‘patético’ de ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN que dice que quiere gobernar Tamaulipas, lo manda de vez en cuando al Estado a tratar de golpear a la administración panista; de payaso no lo bajan en la propia 4T.

Pero además con MONREAL se identifica a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien también quiere por MORENA y en su tiempo, también se enlistaba en el grupo al alcalde de Madero ADRIÁN OSEGUERA, uno de los aspirantes.

Por otro lado ERASMO GONZÁLEZ es mandadero de MARIO DELGADO, que a su vez forma parte del grupo de MARCELO EBRARD, quien también está empecinado en ir en la boleta por MORENA en el 24. El senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA está muy identificado con YEIDKOL POLEVNSKY, ex dirigente morenista, enemiga de MONREAL y creo hasta de MARIO DELGADO.

HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA presume su amistad con AMLO y el presidente parece que tiene como favorita a CLAUDIA SHEIMBAUM.

El caso es que para el año que entra los que suspiran por la silla presidencial por la vía de MORENA van a andar más clavados en la guerra interna, más interesados en tener representación en las entidades, por lo tanto van a querer meter mano, influir, imponer pues a alguno de los suyos en donde hay elección para gobernador, como será en Tamaulipas.

Por eso no dudo ni tantito en que por ahí de enero vamos a estar viendo que las diferentes facciones de MORENA se estén dando con todo en Tamaulipas, porque los grupos para el 2024 van a estar más conformados.

¿Quién va a poder influir más en la decisión del candidato a la gubernatura de MORENA para Tamaulipas: EBRARD a través de DELGADO, MONREAL, el propio presidente?. ¿Y si MONREAL se polariza y para el año que entra quiere dar un mensaje de poder y si no logra que uno de los suyos sea candidato podría postularlo por otro partido?.

¿Y si el presidente hace lo mismo que en San Luis Potosí y manda a su favorito a competir por otras siglas, allá fue el Verde y ganó?, ¿A quién postularía MORENA o le jugarían las contras al presidente?. Es un todo un galimatías para MORENA no solo en Tamaulipas, sino en los seis estados donde hay elección, porque falta ver de qué árbol está agarrada MAKI ORTIZ, porque lo único que se ha visto es su relación con MARIO DELGADO a quien dicen le compró la candidatura para su hijo en Reynosa, pero ¿Y luego ERASMO?.

No, no suena fácil para MORENA que si bien es cierto las encuestas señalan que si hoy fueran las elecciones en Tamaulipas ganaría dos a uno, podría perder si es que no resuelve de la mejor manera la decisión interna y llega unido al 2022 lo que se ve harto difícil.

EL DIPUTADO BIEN MOVIDO…

GERARDO PEÑA va en serio, ha comenzado a moverse por Tamaulipas y ayer se reunió con todo mundo en Nuevo Laredo, con: PEPE SUAREZ, RAMIRO RAMOS, GERARDO GONZÁLEZ, ARNULFO TEJADA. Pero también con los líderes de: CANACO, CANACINTRA, Agentes Aduanales, CANSECAR, Transportistas de NLD, del Consejo para el Desarrollo Industrial de NLD y la CMIC entre otros.

Si checan ellos grupos están de todos los tamaños, de todas las ideologías, de mediano peso y bastante pesados. Lo digo por aquellos que se supone se han destapado o los han destapado y que están como que jalan y no jalan, como que se atreven y no se atreven.

Recordemos, recuerden JESÚS NADER y CESAR VERÁSTEGUI, si el PAN busca una alianza con todos para hacerle frente a MORENA, lo que anda haciendo GERARDO PEÑA es exactamente lo que van o tendrían que estar haciendo.

CONFESIONARIO / MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA