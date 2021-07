Investiga FGJ a Díaz Durán

REYNOSA, Tam.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas integró una carpeta de investigación en contra del senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán por falsificación y uso de documentos públicos.

Durante su visita a Reynosa, donde el político ofreció una rueda de prensa, le entregaron la notificación para comparecer el próximo lunes 19 de julio en Victoria, según él mismo informó a través de un video.

“Me está notificando la Fiscalía del Estado, que tengo que acudir como testigo de una investigación que se me abrió, desconozco de qué se trata el tema”, señaló Rojas Díaz Durán.

El senador suplente se encontraba en la plaza principal del municipio con un grupo de reporteros, cuando personal de la Fiscalía se acercaron para entregarle la notificación, la que fue firmada de recibido.

“Confío en que no sea esto una celada ni tampoco una represión política, pero ya juzgaremos; yo no he cometido ningún delito, al contrario, he defendido la ley, siempre he actuado con respeto a la ley”, señaló.

En el documento judicial se establece que de no comparecer a la diligencia sin causa justificada se aplicará en su contra uno de los medios de apremio contenidos en el artículo 104 Fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las medidas son amonestación o una multa de 20 mil días de salario mínimo vigente en el lugar que se cometa la falta, auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por 36 horas

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN