Colisionan motociclistas contra auto compacto

Pánuco.- Saldo de 2 empleados lesionados, arrojó fuerte choque cuando un auto compacto al salir de una gasolinera le cerró el paso a una pareja de jóvenes que se desplazaban en una moto.

El accidente se registró durante la mañana de este sábado, sobre la citada vía, siendo reportado los hechos al 911, solicitando la presencia de cuerpos de auxilio y de Tránsito Estatal, ya que un masculino presentaba un golpe en la pierna.

La unidad responsable se Indicó fue un auto Ford K, los heridos se desplazaban en una moto tipo Italika.

Cabe mencionar que no arribaron las ambulancias del DIF y de Cruz Ámbar, ya que la primera de esta trasciende que no está siendo prestada para emergencias, sólo para traslados programados, mientras que la Cruz Ámbar, no está disponible al presentar una falla mecánica.

Al ser empleado de la gasolinera Amajac, el masculino herido fue auxiliado por la ambulancia de esta empresa, siendo trasladado al IMSS, para que recibiera atención médica.

Por Víctor Montiel