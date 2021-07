Desdeñan segunda dosis de vacunación

TAMAULIPAS.- Un 10 por ciento de la población vacunada en Tamaulipas está incumpliendo con el esquema de vacunación en la segunda dosis, de acuerdo a información de la Secretaría de Bienestar Federal.

José Ramón Gómez Leal, coordinador estatal de los programas federales, dio a conocer que en el estado en los procesos de vacunación que se han realizado para personas de 60 años y más, de 40 a 59 años y de 40 a 49 años de edad se están utilizando las marcas Pfizer, Sinovac y la Astra Zeneca que son de dos dosis.

Mientras que la vacuna utilizada para el personal docente y administrativo fue la vacuna de la marca CanSino de una sola dosis, en ese sentido, invitó a la población en los rangos de edad ya en proceso de vacunación a complementar el esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a través de la aplicación de las dos dosis, en los casos que así se requiera.

“En Tamaulipas se emplean tres diferentes vacunas contra el virus SARS-CoV-2, que son de doble dosis Sinovac, Pfizer y Astra Zeneca, mientras que la CanSino que se aplicó principalmente a personal docente, es de una sola dosis”.

Reitero que un 10 por ciento – en promedio- de la población que acude a vacunarse, no completa el esquema de vacunación, por lo que, ACTUALMENTE EN diferentes municipios se está aplicando la segunda dosis a los de 40 a 49 años de edad. invita a la población a que no dejen a medias el esquema, de manera particular a quienes están en ese 10 por ciento.

A la fecha, las personas mayores de 40 años ya cuentan con al menos una dosis contra el virus y ahora se les aplica la segunda dosis, mientras que, quienes tienen 60 años y más, se convirtieron en el primer grupo poblacional en estar inmunizado, con esquema completo de vacunación.

El pasado 25 de junio, se cumplió la meta de aplicar la primera de dos dosis, al 100 por ciento de las personas de 40 a 59 años de edad, por lo que esperar completar esquemas en el transcurso de la próxima semana.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA

EXPRESO-LA RAZÓN