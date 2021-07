La Villa Olímpica de Tokio 2020 reportó su primer caso positivo de Covid-19

JAPÓN.- A menos de una semana para el inició de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el comité organizador de la justa deportiva confirmó el primer positivo de Covid 19 entre los residentes de la Villa Olímpica.

Por motivos de confidencialidad no se dio conocer el nombre de la persona pero la cadena japonesa NHK fueron los primeros que señalaron que no se trataba de un deportista sino de un ciudadano de nacionalidad no japonesa miembro de una de las delegaciones olímpicas extranjeras que se encuentran hospedadas en el complejo residencial situado en una de las islas artificiales de la bahía de Tokio.

Minutos más tarde el Director General del evento Toshiro Muto, confirmó la noticia al señalar que la persona dio positivo en los exámenes de rutina a pesar de que a su llegada a territorio japonés había salido negativo en todas sus pruebas y que recopilarán la información necesaria sobre los contactos cercanos del individuo en cuestión. “Estamos tomando medidas firmes contra el Covid, incluso dentro de la Villa. Además, los atletas en principio deben someterse todos los días a test y ahora que ha habido un positivo, se aislará inmediatamente a esa persona”, señaló Muto quien también agregó que se tomarán las medidas necesarias para que los atletas se sientan seguros en la villa.

Tokio 2020 cerró el día con 14 nuevos casos de Covid 19 pero lo preocupante es que uno de ellos apareció en las entrañas de la Villa Olímpica.

CON INFORMACIÓN EXCELSIOR