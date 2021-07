El problema de equidad

TAMAULIPAS.- Si bien se trata de un derecho y una conquista relevantes, en algunos casos el principio de equidad de género en la asignación de candidaturas a cargos públicos de elección ciudadana se convierte a veces en un problema, como sucede en Tamaulipas en la elección de la próxima candidatura de gobernador.

La causa, que algunos partidos políticos, caso concreto del PAN, no cuentan con suficientes aspirantes de peso para cumplir con el requisito, en caso de que se viera en la necesidad de postular a una integrante del género femenino.

Una de las militantes más destacadas, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, quien, además de senadora y subsecretaria de Salud, ya ha sido aspirante albiazul al puesto de mayor jerarquía política de la entidad, fue expulsada de Acción Nacional, María Del Pilar Gómez Leal, alcaldesa interina de ciudad Victoria, perdió la reelección el 6 de junio, factor que la inhabilita momentáneamente a una posición política de esa naturaleza.

La ex alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, fue hostigada y no sería lógico que después del maltrato político de que ha sido objeto en el actual sexenio fuese considerada para la postulación. En otras circunstancias, quizá la ex alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, habría sido una buena opción. La ex priista y ex candidata a la alcaldía de Nuevo, Laredo Yahlell Abdala Carmona, perdió la disputa del gobierno de su tierra natal y automáticamente ha quedado fuera de la competencia estatal, igual que Ivette Bermea Vázquez, muchos menos después de ser aplastada en votos en la elección municipal del 6 de junio.

La Directora General del Instituto de la Mujer, María Elena Figueroa Smith, no ha ganado nunca una elección.

En el gabinete administrativo estatal hay mujeres destacadas, Cecilia Del Alto López y María Isabel Gómez Castro, entre otras, por ejemplo, el problema es la falta de experiencia política. Hay que hacer notar asimismo que, a decir de los enterados, si con un hombre como abanderado Acción Nacional podría verse en aprietos para conservar el gobierno del Estado en la elección de 2022, con una mujer como las mencionadas la derrota del panismos estaría garantizada.

Morena tampoco tiene demasiadas mujeres para pelear la gubernatura. La alcaldesa electa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas y Maki Ortiz Domínguez, con todos los peros que le pongan, son algunas de las alternativas.

Hasta el PRI se vería en dificultades para cumplir con el requisito, ya que tendría que escoger a figuras sin el arrastre que la contienda exige, como la perdedora Paloma Guillén Vicente, la dirigente nacional de la ONMPRI, la habilidosa Monserrat Arcos Velázquez y la ex diputada María Esther Camargo Félix, esposa de Oscar Luebbert Gutiérrez, la mejor calificada de todas.

OSEGUERA, A LA ALZA

A propósito de candidatos al puesto de Francisco García Cabeza de Vaca, el alcalde del municipio de Madero, Adrián Oseguera Kertnion, es para propios y extraños s uno de los prospectos de peso a los que podría echar mano Morena para redondear la faena electoral lograda el 2021 y tratar de sacar al PAN del gobierno de la entidad en la del año que viene.

El titular del ayuntamiento petrolero no ha levantado la mano, a pesar de que las encuestas lo han colocado entre los probables, sin embargo, la reelección y haber sido evaluado como uno de los mejores presidentes municipales del país, han elevado los bonos políticos del jefe edilicio y, según se sabe, el alto mando nacional del partido político de AMLO lo tiene en la lista a los prospectos a los que eventualmente recurriría para participar en la sucesión estatal que está a la vista.

No hay que olvidar, que el senador Américo Villarreal Anaya llegó al Senado montado en la ola obradorista de 2018, igual que la senadora Lupita Covarrubias Cervantes, tampoco que el Director de RTC, Rodolfo González Valderrama y Héctor Garza González se incorporaron al equipo de trabajo presidencial, gracias a la relación de amistad con el inquilino de palacio nacional.

Los únicos aspirantes que tienen los méritos políticos propios para formar parte de la lista de aspirantes a la candidatura morenista al gobierno tamaulipeco son el Diputado Federal Erasmo González Robledo, que logró la reelección sin que el nombre del Presidente estuviera en la boleta, y Felipe Garza González, este por su amplia experiencia y trayectoria política.

ENROQUE / JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ