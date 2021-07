AMLO critica sanciones por uso de ‘influencers’ en veda

CIUDAD DE MÉXICO.- Con las sanciones establecidas contra partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) demuestra que no hace bien su trabajo, que sus integrantes no son demócratas, y sus decisiones no dan confianza, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su rueda de prensa, el titular del Ejecutivo consideró como “politiqueras” las sanciones establecidas por el INE por el pago a personajes conocidos como “influencers” y por el apoyo a la candidatura de Samuel García en Nuevo León por parte de su esposa Mariana Rodríguez.

“Deben participar, como todos, sin límites, y pues es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, hable bien de su esposo, si va a cobrar o no va a cobrar es otra cosa. Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría político.

“Por eso hay que renovar al INE y el Tribunal, para que haya seriedad”, afirmó López Obrador la mañana de este viernes.

El jueves, el INE aplicó multas por un total de mil 330 millones de pesos a partidos políticos. Entre ellas están la de 377 millones a Morena; de 55.6 millones a Samuel García por los mensajes de apoyo no declarados como gastos de campaña por parte de su esposa; y de 40.9 millones al Partido Verde por contratar mensajes de “influencers” durante la veda electoral.

“Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el Tribunal. Desde que cancelaron las candidaturas, no por ser de Morena, de Guerrero y de Michoacán, demostraron que no son demócratas auténticos.

“No me da confianza estas decisiones, la verdad, pero hay que respetarlos”, sentenció.

El presidente reiteró que la actuación del INE y del Tribunal en el retiro de candidaturas de Morena en Michoacán y Guerrero durante la reciente campaña fue un despropósito.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR