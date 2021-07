Falta transporte en Zona Rural

Pánuco.- A más de 10 años de que una empresa de autobuses que brindaba servicio en la zona rural dejó de hacerlo, muchos residentes de comunidades ejidales enfrentan complicaciones para trasladarse.

Roberto Maya, vecino de la comunidad de Ex hacienda Chintón, más conocida como “La Quina”, Refirió que estos autobuses cumplía con el servicio y se bien no eran de lo más cómodos, garantizaban los traslados diarios de la gente al municipio y de los estudiantes a sus escuelas.

Actualmente si no se cuenta con un vehículo particular, los residentes de los ejidos tienen que trasladarse a bordo de taxis, pero los costos varían por las condiciones de las carreteras y en muchos casos los choferes no dan el servicio en determinados horarios con el riesgo de asaltos.

Por lo anterior la situación para los más desfavorecidos, que no cuentan con un vehículo se complica en periodos de lluvias y condiciones climáticas desfavorables ya que es difícil contar con un servicio aún pagando por este.

Por Victor Montiel/ La Razón