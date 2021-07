“Una medalla olímpica no te hace buena persona, mija”: atletas a Paola Espinosa

Algunas atletas mexicanas alzaron la voz luego del mensaje que publicó la experimentada clavadista Paola Espinosa en sus redes sociales tras el cuarto lugar obtenido por Carolina Mendoza y Dolores Hernández en sincronizados desde el trampolín de tres metros, desaprobando rotundamente los comentarios de la atleta que no asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La judoca Vanessa Zambotti tuvo fuertes palabras para Espinosa, asegurando que el ganar una medalla olímpica no la hace una buena persona, recriminando su falta de apoyo a las competidoras que participaron en la prueba.

En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". ( Se me cayó un ídolo) nahhh — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) July 25, 2021

Ana Lago, la gimnasta mexicana que ahora se desenvuelve también como comentarista, se sumó a la petición de apoyo para las representantes mexicanas y evitar demeritar el trabajo de las atletas con esa clase de comentarios.

Pedimos que la gente apoye a sus atletas pero los mismos atletas demeritan el trabajo de sus compañeros… lamentable! Muchas felicidades Carito y Lolita, muy buena remontada, muy buen 4to lugar olímpico! #OrgullososDeUstedes https://t.co/vcQDRTHJo9 — Ana Lago✨ (@analago95) July 25, 2021

El mensaje más contundente vino de parte de Gloria Murillo, la atleta recordó un episodio vivido durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde la dupla conformada por Rommel Pacheco y Yahir Ocampo quedó fuera de la justa inexplicablemente, situación en la que Paola Espinosa guardó silencio, ya que el favorecido en esa ocasión fue su pareja, Iván García.

Lo que más me saca de onda de la situación es que cuando le pasó lo mismo hace un tiempo a alguien que yo aprecio, no le importó porque si le beneficiaba a su pareja ????????‍♀️ yo misma estuve ahí defendiendo y exigiendo justicia ¿recuerdan? pero ahí si no importó, en fin… — Gloria Murillo. (@gloriamurillomx) July 25, 2021

Que tristeza lo que está pasando, es una INJUSTICIA por parte de la @FemexNatacion contra @Rommel_Pacheco y @jahir_ochampion el dejarlos fuera de los panamericanos cuando a ellos los respaldan sus resultados. OJO AQUÍ @AnaGabrielaGue @lopezobrador_ RT RT RT pic.twitter.com/O6XMW14gmN — Gloria Murillo. (@gloriamurillomx) June 12, 2019

Horas después de todo el revuelo generado por sus palabras en la madrugada del domingo, Paola Espinosa escribió otro mensaje en sus redes sociales, asegurando que sus palabras no iban dirigidas en contra de ningún representante mexicano.

Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta, si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que lograron el sueño de #Tokyo2020 #VamosMéxico ???????????????????????????????????????????????????????? — Paola Espinosa ???? (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

La pareja conformada por Carolina Mendoza y Dolores Hernández finalizó en cuarto lugar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al obtener una puntuación total de 275.10, quedando detrás de China (oro), Canadá (plata) y Alemania (bronce).