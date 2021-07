Clases presenciales ¿a “huevo”?

Ya lo dijo muy a su estilo de mandar el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR “llueve, truene o relampaguee” habrá clases presenciales el próximo 30 de agosto, en pocas palabras las clases van si o si, de a huevo.

Para el presidente poco o nada vale que las olas de contagios por COVID 19 vayan en franco aumento y por ende las defunciones, eso parece no estar en el esquema o visión de LOPEZ OBRADOR.

En nada quedó cuando a diario manifestaba que habría clases presenciales, siempre y cuando el semáforo epidemiológico estuviera en verde, ahora como se puede observar y a juzgar por lo hechos, el mentado semáforo le vale más que puritito gorro.

Todo ello ocurre cuando una tercera oleada sacude al país y por lo mismo varios estados de la república han retrocedido en el color incluso, ya hay entidades en semáforo rojo.

Lo más grave de todo esto es que no se ve que haya alguien que le diga al presidente que debiera ser más mesurado en su proceder, que los contagios por el letal virus están al orden del día.

Como dejar a un lado que son los jóvenes menores de 20 años los que se están contagiando y contagiando a más personas, pese a todo son ellos los que el presidente quiere que retornen a clases presenciales.

Por otro lado una cosa es la obsesión LÓPEZ OBRADOR y otra la actitud de los padres de familia quienes ya dijeron abiertamente que no enviaran a sus hijos a la escuela mientras no haya control en los contagios, ¿que hará el presidente ante esta negativa?

Tiene razón el presidente cuando asegura que son mejor las clases presenciales, nadie está en contra de esta visión, lastimosamente no existen y según se ve al menos para la fecha descrita las condiciones adecuadas, la obsesiva y tajante instrucción presidencial podría ser uno de sus más graves errores en su mandato.

En tanto la lucha es incesante entre los cuadros morenistas quienes buscan desde hace meses ir apuntalando a su respectivo gallo en la búsqueda de la gubernatura estatal, los encuentros públicos y privados se realizan cada vez con mayor frecuencia, los pretextos para hacerlo sobran.

Indudablemente que los mas activos son el senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA,

y HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ ultimamente arrecio en su cometido ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURÁN con todo y su conocido estilo de hablar.

A esta pléyade se han unido el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y muy tímidamente JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, el resto de los posibles no traen

lo suficiente como para ser tomados en cuenta.

Eso por el bando de los varones, por el lado de las damas sin duda sobresalen CARMEN LILIA CANTU ROSAS y la alcaldesa que llego por el PAN a Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, en el caso de las féminas la primera habrá de quedarse a dirigir los destinos de su natal Nuevo Laredo.

Por supuesto que lo interesante en todo esto es que los presuntos candidatos se pongan de acuerdo y primero que nada busquen unificar criterios en la búsqueda de un bien común, acción que a fuerza de ser sinceros, se ve bastante difícil se logre.

No existe al menos por el momento ninguna figura de peso que pudiera unirlos, pues quien pudiera hacerlo ya se abrió por uno de ellos, nos referimos al presidente del partido MORENA MARIO DELGADO CARRILLO, que cantó a favor del senador VILLARREAL ANAYA.

Por lo pronto todos andan haciendo su lucha por separado manifestando que existe tranquilidad y unidad en torno al proceso de la gubernatura, sin embargo y conociendo cómo se maneja la política interna de los partidos, apenas levanten la mano a alguno y se vendrán los golpeteos y toda clase de guerra sucia, al tiempo.

En medio de todo esto según las encuestas vertidas hasta el momento indican que la batalla final sería entre el senador AMÉRICO VILLARREAL y RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Por lo que hace a los cuadros del panismo de cara a la gubernatura, no se ven al menos por ahora, la dolorosa derrota sufrida en la pasada elección, modificó de manera abrupta el escenario político del partido y por ende de los posibles “tiradores”.

Indudablemente que sí los hay, pero ya no con aquella entereza y fuerza que se vislumbraba antes de la elección del pasado seis de junio.

Por el momento el panismo estatal prosigue con su reordenamiento estructural en todos los sentidos en el cual desde luego, se prevén algunos cambios que vendrán por cierto aderezadas de algunas sorpresas.

Claro que de arranque está cantada la salida del dirigente del PAN estatal LUIS RENE CANTU GALVAN, que pese a todo le “regalaron” una diputación así haya sido de las llamadas de “chiripa”.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

maguilar96@hotmail.com