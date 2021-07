OMS habla sobre si es seguro calentar comida en el microondas

MUNDO.- El microondas es uno de los aparatos más utilizados en la cocina. Ya sea para recalentar alimentos, para descongelarlos y hasta para cocinarlos. Sin embargo, las opiniones respecto a su uso han generado polémica desde hace algunos años. No solo por la “sencillez” que implica para la gastronomía, sino también por la pérdida de nutrientes o los presuntos daños a la salud que su uso constante podría implicar.

Estos son algunos de los argumentos que se han escuchado durante los últimos años y tal ha sido la controversia al respecto que la Organización Mundial de la Salud ha tenido que posicionarse sobre el tema, pues las dudas alrededor de la radiación que se utiliza en este aparato es una de las principales preocupaciones de la población. Cabe recordar que estos aparatos funcionan gracias a ondas de alta frecuencia, mismas que forman parte del espectro electromagnético.

¿Qué ocurre con los alimentos?

Las microondas también suelen utilizarse para otros aspectos, tales como la transmisión de la televisión, los radares de navegación y los teléfonos celulares. ¿Qué implica esto? Que la radiación en el horno es inofensiva, pues es de baja frecuencia, casi idéntica a la que se utiliza en focos y radios. El efecto de las microondas en las partículas de agua de los alimentos implica que se absorban y se froten entre ellas, fricción que origina el calor en la comida.

Al respecto, la OMS ha declarado que es importante ser conscientes de que estos electrodomésticos no vuelven a los alimentos “radiactivos” y tampoco guardan energía después de apagarlos, por lo que no debería haber ningún problema al respecto. Sin embargo, el efecto en los alimentos es evidente, por lo que las dudas no se han disipado por completo. Por ejemplo, de acuerdo con BBC, se descubrió que los flavonoides en alimentos como el brócoli desaparecen un 97% si pasan por las microondas del horno.

¿Se pierden los nutrientes?

Aunque podría parecer algo alarmante, un estudio publicado en 2019 aclaró que la pérdida de nutrientes en el microondas depende de factores como el tiempo de cocción, la temperatura y las condiciones de los alimentos. Según las personas especialistas, los valores nutrimentales no se ven afectados si la comida se calienta por menos de un minuto. Además, esto también podría depender del tipo de productos que se estén utilizando, pues mientras se han visto cambios en algunas verduras como el brócoli, otros elementos no se ven favorecidos ni afectados.

