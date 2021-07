Se pronostican vientos huracanados

La desenfrenada, peligrosa y turbulenta temporada de tormentas troplicales y huracanes electorales comienza oficialmente el 12 de septiembre, pero en aguas interiores de la Nación ya hay pequeños remolinos causando expectación electorera.

Los mares de la costa izquierda y de la derecha mexicana, como las aguas del centro de la República están siendo cubiertos por un cielo político aborregado, lleno de nubes que van experimentando una transición del color blanco pureza, al nublado grisáceo, que llegará hasta el negro sólido y tormentoso que vaticina una peligrosa tormenta.

En Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas es donde se centra la expectativa nacional por vigilar la trayectoria y comportamiento de estos fenómenos que irán tomando forma de candidato a gobernador. Por primera vez en la historia del calendario, por ley, tres serán bautizados con nombre de mujer y tres serán oficialmente candidatos hombres, Equidad de Género se llama el nuevo radar.

Aunque para el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de estudiar, vigilar y darle seguimiento a estos fenómenos meteoropolíticos mexicanos, las lluvias internas deberán iniciar hasta el 20 de enero para concluir el 28 de febrero de 2022.

Sin embargo, en Tamaulipas como cosa curiosa, como si algo tuviera que ver su proximidad al Golfo de México, en comparación con las otras cinco entidades expuestas al mismo periodo de “huracanes y tormentas” políticos, en esa entidad ya se adelantó la descarga de rayos y relámpagos.

El INE desde ahora tiene en el radar esas feas, otras más finas tormentas frente a las costas; son fenómenos que conforme avancen los días podrían elevar su categoría a huracán, algunos hasta alcanzar una máxima categoría.

Los huracanes son sistemas tropicales con una circulación súper bien definida con vientos sostenidos mínimos de 120 Km/h o más. Pero según los estudiosos cuando los huracanes entran en la tierra, producen un movimiento circular hacia dentro, generando tornados y produciendo lluvias torrenciales e inundaciones.

En Tamaulipas, la tormenta “Díaz Durán”, este fin de semana se elevó a huracán categoría uno, se estacionó por más de tres días frente a las costas de Tampico en la región sudtamaulipeca, solamente se fortaleció, no sopló fuerte, ni causó tormentas eléctricas, tampoco una lluvia que paralizara la región; allí con la dinámica de movimiento que ya traía elevó su categoría a huracán, pero se comportó en son de paz, sin querer desarreglar nada de lo que ya tiene arreglada la zona costa de Tamaulipas.

Alejandro Rojas Díaz Durán, “el huracán de Morena”, que parece traer más vientos de cambio que inundaciones catastróficas, porque una cosa debe quedar clara: la marea con fuerte oleaje, una laguna o río desbordado generando inundaciones causa más muertes y destrozos que un viento con silbido ensordecedor, porque tras las inundaciones no hay faro ni torre en el ejido que salve al campo ni las cabezas de ganado.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

@dect1608