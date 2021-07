Estos son los estrenos que llegarán a Amazon Prime en agosto 2021

MÉXICO.- A pocos días de llegar el mes de agosto, y con él el “regreso a clases” , no querrás dejar pasar los nuevos estrenos de películas y series en Amazon Prime Video mismos que podrás disfrutar “sin salir de casa”. A partir del primero de agosto la plataforma tendrá nuevo contenido entre el que destaca películas como El Faro, protagonizada por Robert Pattinson y series como Modern Love con su segunda temporada.

Películas

1 de agosto – Hasta el horizonte.

4 de agosto – Boss Level.

6 de agosto – Head Above Water.

8 de agosto – El faro.

9 de agosto – Cementerio de animales.

9 de agosto – El parque mágico.

13 de agosto – Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone

13 de agosto – Evangelion: You Can (Not) Advance.

13 de agosto – Evangelion: You Can (Not) Redo.

13 de agosto – Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time.

20 de agosto – La casa del caracol.

22 de agosto – Cats.

22 de agosto – Las aventuras del doctor Dolittle.

27 de agosto – Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas.

29 de agosto – UglyDolls: Extraordinariamente feos.

Series

5 de agosto – Preacher, temporada 4.

6 de agosto – Cruel Summer.

13 de agosto – Modern Love, temporada 2.

20 de agosto. – Nine Perfect Strangers.

27 de agosto – Fernando, temporada 2.

28 de agosto – Entra en escena.

Amazon Prime Video

Dicho contenido estará disponible para todos los usuarios que cuenten con el servicio de Amazon Prime. Si no tienes cuenta puedes activar una fase de pruebas totalmente gratis durante 30 días y disfrutar del catálogo completo de la plataforma, sin límites, ni restricciones.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO