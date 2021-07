Se disculpan las jugadoras de softbol de México

MÉXICO.- Luego de las críticas en redes y de parte de otros atletas mexicanos, las jugadoras de Softbol de México finalmente rompen el silencio sobre la polémica de los uniformes abandonados en al Villa Olímpica.

Por medio de una carta escrita en inglés y español, difundida por las cuentas personales de las softbolistas, se disculparon por los hechos.

“Lamentamos que las acciones de nuestro equipo hayan causado tanta decepción a nuestros seguidores, y Olympic (sic) fans en todo el país”, se lee en la misiva.

Agregan que su intención no era “faltarle al respeto al País ni a la bandera”, pues afirman que se llevaron uniformes de juego, ropa bordada y equipo que alcanzara a caber en una sola maleta.

“Trabajaremos para hacerlo mejor”, cierran la carta en la que dicen entender que eso “no es una excusa para dar la impresión de desprecio a un evento tan histórico”.

Abren investigación

El Comité Olímpico también se pronunció y aseguró que ya abrieron una investigación sobre el caso y que mantienen personal en aeropuertos que se encarga de la inspección y los pagos sin límite del exceso de equipaje, en caso de ser necesario

Castigo para la Selección de Softbol de México

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, reaccionó por la acción de las softbolistas de la selección mexicana y anunció fuertes sanciones, luego de que estas tiraron sus uniformes en la Villa Olímpica de Tokio.

Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, boxeadoras que representaron a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fueron quienes denunciaron en sus redes sociales la situación de las softbolistas y los uniformes mexicanos.

“La Federación (Mexicana de Softbol) tiene que responder por esta situación y mientras nosotros estemos en el COM, estas deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Seguramente ya no se sienten mexicanas, pese a que se les dio todo el apoyo y cariño para que pudieran competir en Tokio”

“Fue para liberar equipaje”, afirma presidente de la Federación de Softbol

El presidente de la Federación Mexicana de Softbol, Rolando Guerrero, explicó los motivos por los que las jugadoras tiraron sus uniformes en la Villa Olímpica de Tokio.

“Simple y sencillamente fue un hecho de sobrepeso. Oye, pues es sobrepeso y lo tiras en la basura. Ahora si que me salieron no sé cómo les llamen a los que andan buscando en la basura cosas. Tenían mucha ropa, si dejaron un verde o dos, porque tenían otros tres”, explicó Rolando Guerrero, en tono molesto.

Solo una jugadora de la selección nació en México

Stefanía Aradillas es la única integrante de la selección que nació en México, pues el resto del equipo está formado por jugadoras nacidas en Estados Unidos con raíces mexicanas, situación que molestó todavía más a los usuarios de redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL IMPARCIAL