Reabren el Pentágono tras tiroteo en sus inmediaciones

ESTADOS UNIDOS.- El Pentágono fue cerrado la mañana de este martes después de que se registraran varios disparos cerca de una parada de autobuses próxima a la estación de Metro, uno de los puntos de acceso del complejo.

El edificio es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y está ubicado en el condado de Arlington, Virginia, cerca de Washington D. C.

Poco después de las 11 de la mañana, se levantó el bloqueo de las instalaciones, de acuerdo con el Servicio de Protección del lugar.

A las 10 de la mañana, desde la cuenta oficial de Twitter del Servicio de Protección del Pentágono, se informó que el lugar había sido acordonado “debido a un incidente en el Centro de Tránsito”.

“Le pedimos al público que evite el área. Próximamente habrá más información”, aseguró.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

Casi a las 11 de la mañana, el servicio anunció que la escena del incidente ya era segura, aunque precisó que todavía era una escena de crimen activa, por lo que mantuvo su solicitud a las personas de que se mantengan alejados de la entrada de la estación de Metro y del área de la plataforma de autobuses. “El transporte en el Pentágono se desvía a Pentagon City”, detalló.

Se reportaron labores de reanimación por parte de personal médico a dos personas, aunque algunas versiones mencionaron tres lesionados. Se trataría de al menos un oficial de la institución herido. Mientras duró el cierre, nadie pudo salir del edificio.

The scene of the incident is secure. It is still an active crime scene. We request that everyone stay away from the Metro rail entrance and bus platform area. Transportation at the Pentagon is diverted to Pentagon City. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

De acuerdo con los primeros informes, los disparos se registraron en la parada de autobuses aledaña al Metro, que forma parte del llamado Centro de Tránsito del Pentágono. Por esta razón, se ordenó que los trenes de metro no realizaran parada en el Pentágono.

Los servicios de emergencia de Arlington (bomberos y paramédicos) aseguraron que su personal se desplazó al lugar de los hechos y confirmaron que “hay varios pacientes”, de los que más adelante se proporcionará información sobre su estado de salud.

#Update – Scene is still active, ACFD did encounter multiple patients. NFI on patient status will be provided. — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) August 3, 2021

CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI