El futuro azul: sólo dos gallos…

Con la incorporación de Gerardo Peña, al Congreso de la Unión – es diputado federal electo-, sólo quedan dos panistas en la competencia final por la gubernatura de Tamaulipas del 2022: el tampiqueño, Jesús Nader y el oriundo de la región de Mante, César Verástegui -su trayectoria en la cosa pública, la ha asumido con su nombre de combate: Truco-.

No se ven en el horizonte más inmediato, otros actores que puedan con la vara tan alta que el MORENA les ha puesto con sus consensos y con sus precandidatos.

¿Qué fortalezas poseen esos cuadros que entraron a la exclusiva justa con boleto?

El potencial de Nader:

1.- Tiene una incuestionable presencia política en el sur de Tamaulipas. En la

mas reciente elección, sacó a todos sus candidatos. Generó el efecto locomotora: arrastró a todos sus compañeros de fórmula al triunfo; se llevó todos los diputaos locales y el diputado federal sin problemas. Y su reelección la realizó con suavidad y paz.

Su capacidad de negociación quedó de manifiesto: los candidatos perdedores se abstuvieron de llevar inconformidades a instancias electorales judiciales; por dos razones: su triunfo fue claro y contundente; y su campaña electoral civilizada y respetuosa, creó una atmósfera muy prudente entre los contendientes.

2.- Cuenta con la mas respetable cercanía con los actores económicos más potentes de la entidad. No sólo los capitanes de empresa, -que los hay y muchos en el sur tamaulipeco- han mostrado simpatías por Chucho. A su red de apoyo, ha sumado a uno de los grupos económicos transnacionales más sólidos del noreste mexicano: el núcleo inversor encabezado por los Fleishman y los Grossman.

3.- Ha hecho un destacado papel como alcalde. Su trabajo ha trascendido a nivel nacional. De eso, ya han tomado nota los órganos directivos nacionales panistas. Ello le ha permitido, ser considerado para varios eventos de corte nacional en donde es ejemplo de cómo debe gobernar desde los Ayuntamientos el PAN.

4.- A nivel regional, es uno de los militantes panistas con mayor respeto en la estructura partidista. Ello le ha permitido, ganarse la adhesión y la consideración del panismo doctrinal que tiene su asiento en el sur de Tamaulipas.

¿Qué perfiles positivos carga el Truco Verástegui?..

1.- Puede presumir de un paso victorioso por al menos media docena de campañas electorales. Él y su hermano, han sido alcaldes de Xicoténcatl, diputados federales y han llevado a la alcaldía de Xico y Mante a quienes han promovido y apuntalado. Nunca ha perdido una elección en las que ha participado directamente,

o a través de sus aliados. Es un operador eficaz.

2.- Su paso y estancia en la Secretaría General de gobierno, potenció su capacidad negociadora. Tiene vínculos con la mayoría de la clase política del estado. De todos los partidos. Su cargo, por excelencia es la herramienta más eficiente para hacer política; no lo ha desaprovechado. A él se deben, todos los movimientos recientes: negociaciones con el PRI, acuerdos con MORENA -su último éxito, ha sido la deserción de dos diputados locales lopezobradoristas que se sumaron al panismo-. Esa fortaleza del Truco, podría aceitar y facilitar la coalición PAN-PRI- PRD que se requiere para enfrentar al morenismo que crece día a día.

3.- Sin duda, es el panista que más consensos ha conseguido al interior del PAN tamaulipeco. Por una razón: ha llevado a cabo todos los amarres internos de su partido durante casi un lustro. Muchos alcaldes, diputados locales y diputados federales, le deben el cargo a su cabildeo con los factores internos y externos del azul.

4.- La responsabilidad del cargo -segundo de abordo en el gobierno de Tamaulipas- lo acerca a los más de 30 alcaldes panistas, la docena de diputados locales y los diputados federales. Esa circunstancia le ha permitido moverse con una red de apoyo natural y cohesionada en la mayor parte de la geografía estatal.

¿Quién ganará en la ponderación final? Todavía es temprano.

El gobernador, -de corazón azul- participará con la última palabra.

POR JOSÉ ÁNGEL SOLORIO MARTÍNEZ