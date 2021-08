El PRI está listo

México ya votó y ha llegado el momento de concretar en acciones su mandato.

El PRI así lo entiende y está decidido a hacer la diferencia en el escenario catastrófico en el que nuestro país se encuentra inmerso. Y es que partimos de un diagnóstico innegable: en México hay más personas en condiciones de pobreza y carestía alimentaria, enfrentando un presente sin oportunidades.

Por tal motivo, la prioridad del PRI es impulsar que desde el gobierno sí se apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que generan el mayor número de empleos, al tiempo de crear incentivos para dar trabajo también a los jóvenes y adultos mayores, quienes no deben ser víctimas de la violencia ni la indiferencia.

La Seguridad Social Universal debe ser una realidad en nuestro país, por lo que desde el Congreso de la Unión se analizarán los retos que las instituciones públicas enfrentan en materia de equipamiento, personal y recursos para atender oportuna y eficazmente a la sociedad, particularmente en materia de salud, alimentación y educación.

La pandemia del Covid-19 no se ha acabado y su estela de consecuencias tampoco, ya que sus graves secuelas se harán patentes en millones de mexicanos, por lo que el PRI impulsará la estrategia de tratamiento oportuno post Covid que garantice atención oportuna y calidad de vida.

Los gobiernos estatales y municipales han recibido cada año menores ingresos, lo cual ha puesto en grave peligro la continuidad de servicios públicos básicos y la desatención de infraestructura y áreas críticas, por lo que el PRI impulsará un auténtico federalismo fiscal que dote a entidades y municipios de los recursos públicos que necesitan para atender a la sociedad mexicana.

No es admisible que la niñez que padece cáncer esté cumpliendo tres años de falta de medicamentos y de tratamientos adecuados, como tampoco lo es que la niñez en general sufra el capricho gubernamental de dejar sin apoyos a Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas de Calidad y Estancias Infantiles, por lo que el PRI impulsará que los recursos públicos sean canalizados y utilizados con una auténtica vocación social.

La pandemia ha demostrado que México debe contar con una sociedad igualitaria con pleno acceso a la Internet, que nos permita seguir educándonos, desarrollándonos y realizando nuestro trabajo donde quiera que nos encontremos.

Ni un paso atrás en el fortalecimiento y ampliación de órganos autónomos

que sirven a las y los mexicanos y dan resultados en su beneficio.

Crearemos la Fiscalía Especializada en Feminicidio como un mecanismo eficaz para garantizar acceso a la justicia, al tiempo de recuperar programas de atención a víctimas, readecuación del delito de agresión sexual en la legislación penal federal, refugios para mujeres y niñas violentadas y garantizando la paridad en todo.

El Fondo Migrante debe ser restablecido y la participación de nuestros connacionales motivada a través de la figura del Diputado Migrante.

Sin campo no hay presente ni futuro, por lo que legislaremos para que sus trabajadores sí cuenten con programas de fomento y de apoyo comercial.

Recuperamos fondos que el actual gobierno ha desaparecido irresponsablemente, como es el caso del Fondo de Desastres Naturales, Fondo de Desarrollo Regional y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

Se trata de la agenda legislativa de la auténtica justicia social que México exige.

*Presidente Nacional del PRI.

POR ALEJANDRO MORENO*